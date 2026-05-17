पुणे

झाडावर मोटार आदळून चालक ठार, एक जखमी

झाडावर मोटार आदळून चालक ठार, एक जखमी
Published on

पिंपरी, ता. १७ : श्वान अचानक आडवा आल्याने चालकाचा ताबा सुटून मोटार झाडावर आदळली. या अपघातात चालकाचा मृत्यू झाला असून सहप्रवासी गंभीर जखमी झाला. ही घटना पुणे-नाशिक महामार्गावर भोसरी पोलिस ठाण्याजवळ घडली.
​आयुष विजय बनकर (वय २२, रा. बनकरवस्ती, मोशी) असे मृत मोटार चालकाचे नाव आहे. या अपघातात आशिष बाळासाहेब मुळीक (वय २२ रा. बनकरवस्‍ती, मोशी) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी अभिषेक बाळासाहेब मुळीक (रा. गंधर्वनगरी, मोशी) यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

local news Maharashtra
स्थानिक बातम्या महाराष्ट्र
Pune Nashik highway accident
dog jumps in front of car
driver killed in car crash
serious injuries in car accident
Maharashtra road safety
Bhavani Pethe Salokhe
Pimpri Chinchwad news
Pune accident updates
car accident statistics
tragic driving accidents
Pune Nashik highway news
animal-related car accidents
road safety measures
driving in Maharashtra
पुणे नाशिक महामार्गावर अपघात
श्वानाच्या आडवे येण्याने अपघात
मोटार अपघात माहिती
गंभीर जखमी माहिती
महाराष्ट्रातील रस्ते सुरक्षा
पिंपरी चिंचवड बातम्या
पुणे अपघात अद्ययावत
अपघात संख्या
दुर्दैवी अपघातांच्या घटना
पुण्यातील अपघाताची माहिती
रस्ते सुरक्षा उपाय
महाराष्ट्रात गाडी चालवतांना
पिंपरीच्या बातम्या