Manchar Highway Crash : मंचर जवळ भाविकांच्या बसला अपघात; नागपूर येथील २२ भाविक जखमी!

मंचर : जखमींवर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून बहुतेकांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. अपघात मंगळवारी (ता.११) रात्री साडेआठच्या सुमारास झाला. नंदी चौकातील गतिरोधकामुळे समोरील ट्रकचालकाने अचानक ब्रेक लावल्यानंतर मागून येणारी बस जोरात धडकली. धडकेचा जोर एवढा होता की बसच्या पुढील भागाचे मोठे नुकसान झाले असून पुढील आसनांवरील भाविकांसह चालक गंभीर जखमी झाले..अपघाताची माहिती मिळताच रुग्णवाहिका चालक स्वप्निल मोरे यांच्यासह चार रुग्णवाहिका तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ, पोलीस उपनिरीक्षक सुनेल धनवे, पोलीस नाईक तानाजी हगवणे, अविनाश दळवी, संपतराव.कायगुडे यांच्यासह पथकाने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात डॉ. विवेकानंद फसाले , डॉ. अश्विनी घोडे यांच्या पथकाने तातडीची मदत सुरू केली असून जखमींची प्रकृती सुधारत असल्याची माहिती देण्यात आली..PMC News : कामचुकार अधिकाऱ्यांना घरी बसविणार : आयुक्त नवलकिशोर राम .जखमींची नावे रमेश शेवारकर, कमल शेवारकर, मंजुबाई घाटे, रमण बर्डे, छाया काशमोरे, कलावती कोंडे, भिवाजी काकडे, अशोक ग., शोभा शेटे, नंदा गमे, सुनिता चिटणीस, सुनंदा शेवाळे, सुचित्रा बोंद्रे, प्रकाश सविवारे, विनोद कांढरे, मालती पवनकर, अमृता दडमले, चित्रा विनीत, छबु साकोरे, रत्नमाला दाते, इंदुबाई सुसकारे.