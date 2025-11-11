पुणे

Manchar Highway Crash : मंचर जवळ भाविकांच्या बसला अपघात; नागपूर येथील २२ भाविक जखमी!

Bus Accident : पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचरजवळील तांबडे मळा, नंदी चौक येथे श्रीक्षेत्र शेगावला दर्शनासाठी जात असलेल्या भाविकांच्या बसला समोरच्या ट्रकची धडक बसून झालेल्या अपघातात २२ भाविक जखमी झाले. सर्व भाविक नागपूर येथील आहेत.
Bus-Truck Collision Near Manchar Leaves 22 Pilgrims Injured

मंचर : जखमींवर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून बहुतेकांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. अपघात मंगळवारी (ता.११) रात्री साडेआठच्या सुमारास झाला. नंदी चौकातील गतिरोधकामुळे समोरील ट्रकचालकाने अचानक ब्रेक लावल्यानंतर मागून येणारी बस जोरात धडकली. धडकेचा जोर एवढा होता की बसच्या पुढील भागाचे मोठे नुकसान झाले असून पुढील आसनांवरील भाविकांसह चालक गंभीर जखमी झाले.

