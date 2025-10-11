पुणे

Pune News : काँक्रिटीकरण होईपर्यंत टोल बंद करा : सत्‍यजित तांबे

Satyajeet Tambe : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाचे काँक्रिटीकरण संथगतीने होत असल्याने प्रवाशांना ६ ते ९ तासांचा त्रास सहन करावा लागत आहे, त्यामुळे काम पूर्ण होईपर्यंत महामार्गावरील तिन्ही टोल नाके बंद ठेवावेत, अशी मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
पिंपरी : ‘‘पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाचे काँक्रिटीकरण संथगतीने होत आहे. त्याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे. हे काम तातडीने पूर्ण करावे. तो पर्यंत महामार्गावरील तीनही टोल नाके बंद ठेवावेत,’’ अशी मागणी आमदार सत्‍यजित तांबे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

