पुणे

Pune Nashik Highway: पुणे–नाशिक महामार्ग पाहणी दौरा: सेवा रस्ते, भूमिगत मार्ग व मोबदल्यातील तफावतांवर प्रकल्प संचालक सचिन गौतम यांचा स्थानिकांसोबत संवाद

पुणे–नाशिक महामार्गावरील सेवा रस्ते, भूमिगत मार्ग, अपघातप्रवण ठिकाणे आणि भूसंपादन मोबदल्यातील तफावत याबाबत स्थानिकांनी प्रकल्प संचालक सचिन गौतम यांच्याकडे तक्रारी मांडल्या
Pune Nashik National Highway Project Director Sachin Gautam Inspection Ambegaon Khed Service Road Underpass Land Acquisition Compensation Difference Maharashtra Latest News

Pune Nashik National Highway Project Director Sachin Gautam Inspection Ambegaon Khed Service Road Underpass Land Acquisition Compensation Difference Maharashtra Latest News

Sakal

डी.के.वळसे पाटील
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मंचर : पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचे नवनियुक्त प्रकल्प संचालक सचिन गौतम यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर नाशिक फाटा ते सिन्नर या मार्गावरील सुरू असलेल्या व प्रस्तावित कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घेतला. यावेळी आंबेगाव व खेड तालुक्यातील सेवा रस्ते, भूमिगत मार्ग, अपघातप्रवण ठिकाणे तसेच भूसंपादन मोबदल्यातील तफावत या प्रश्नांवर स्थानिकांनी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.

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