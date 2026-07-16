Pune Nashik Highway: पुणे–नाशिक महामार्ग पाहणी दौरा: सेवा रस्ते, भूमिगत मार्ग व मोबदल्यातील तफावतांवर प्रकल्प संचालक सचिन गौतम यांचा स्थानिकांसोबत संवाद

मंचर : पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचे नवनियुक्त प्रकल्प संचालक सचिन गौतम यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर नाशिक फाटा ते सिन्नर या मार्गावरील सुरू असलेल्या व प्रस्तावित कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घेतला. यावेळी आंबेगाव व खेड तालुक्यातील सेवा रस्ते, भूमिगत मार्ग, अपघातप्रवण ठिकाणे तसेच भूसंपादन मोबदल्यातील तफावत या प्रश्नांवर स्थानिकांनी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले..यावेळी प्रकल्प व्यवस्थापक अंकित यादव, प्रकल्प समन्वयक दिलीप मेदगे, तांत्रिक सल्लागार दिलीप शिंदे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.गौतम यांनी राजगुरुनगर बायपास, तुकाई चौक परिसर, खेड घाट तसेच आंबेगाव तालुक्यातील पेठ, तांबडे मळा, एकलहरे आणि कळंब परिसरातील महामार्गाच्या कामांची पाहणी केली. पेठ गावातील प्रस्तावित भूमिगत मार्ग, सेवा रस्ता, धोकादायक विहीर आणि वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधून समस्या जाणून घेतल्या..पंचायत समिती सदस्य संजय पवळे, संतोष धुमाळ, राजेंद्र धुमाळ, पांडुरंग एरंडे, राजू देवढे आदींनी विविध प्रश्न मांडले. नंदी चौक ते तांबडे मळा दरम्यानचा सेवा रस्ता कंत्राटदाराने अनेक दिवसांपासून अर्धवट ठेवल्याने नागरिक व दुचाकीस्वारांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार करण्यात आली..प्रकल्प समन्वयक दिलीप मेदगे यांनी नंदी चौकातील प्रस्तावित पुलामुळे परिसरातील सुमारे २० व्यावसायिकांचे विस्थापन टाळण्यासाठी आराखड्यात आवश्यक तांत्रिक बदल करण्याची मागणी केली. तसेच ग्रामस्थ मयूर भोर, प्रमोद भोर, सुरेश भोर, सीताराम भोर व किरण भोर यांनीही स्थानिक अडचणी अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या..यावेळी प्रकल्प संचालक सचिन गौतम यांनी स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन कामकाज करण्यात येईल. तसेच महामार्गाच्या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता कायम राखण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन दिले. पाहणी दौऱ्याच्या शेवटी ग्रामस्थांच्या वतीने गौतम यांचा सत्कार करण्यात आला..मोबदल्यातील तफावत दूर करण्याची मागणी"आंबेगाव तालुक्यातील भोरवाडी हद्दीतील महामार्गाच्या पूर्वेकडील जमिनीला प्रतिगुंठा सुमारे ४ लाख ८० हजार रुपये बाजारभाव निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, पश्चिमेकडील तांबडेमळा ग्रामपंचायत हद्दीतील जमिनीचा बाजारभाव केवळ ३५ हजार रुपये प्रतिगुंठा निश्चित झाल्याने मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. या अन्यायकारक तफावतीत दुरुस्ती करून बाधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा."दिलीप मेदगे, प्रकल्प समन्वयक, पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.