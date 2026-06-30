Pune: पुणे-नाशिक महामार्गावर कचऱ्याचे साम्राज्य; संतवाडी फाट्यावर दुर्गंधीने नागरिक हैराण, कारवाईची मागणी

राजेश कणसे आळेफाटा: पुणे- नाशिक या राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या आळे खिंड संतवाडी फाट्याजवळ रस्त्याच्याकडेला मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक पिशव्यासह घनकचरा मोठ्या प्रमाणात टाकत असल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महामार्गावर सर्वत्र दुर्गंधी, घाणीचे साम्राज्य आणि अनारोग्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कचऱ्याच्या दुर्गंधीतून बहुतांश वाहनचालकांना तसेच स्थानिक नागरीकांणा खुप त्रास होत असल्याने या ठिकाणी नेमकं कचरा कोण टाकते याचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..दरम्यान आळेफाटा हे पुणे - नाशिक व अहिल्यानगर- कल्याण या राष्ट्रीय महामार्गावरील मध्यवर्ती ठिकाण असून बाजार पेठेची वाढ झाल्याने हॉटेल व्यावसायिक वाढले आहेत, त्याचप्रमाणे रहदारीचे प्रमाण ही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, त्यानुसार कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सोय उपलब्ध नसल्याने रात्रीच्यावेळी अज्ञातांकडून महामार्गाच्या कडेला प्लास्टिकच्या पिशव्या, पोत्यांमध्ये बांधून कचरा टाकला जात आहे..Maharashtra TET Paper Leak : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा(TET) पेपरफुटीचे बिहार कनेक्शन; मास्टरमाईंडच्या पत्नीला पाटण्यातून अटक.त्यामुळे तो त्यातच कुजतो, सडतो आणि तेथेच साचून राहतो. त्याचे प्रमाण इतके जास्त आहे की, दिवसभरातच ढीग साचतात. तर बाजूला असलेल्या ओढ्यात मटन-चिकन व्यावसायिक रोजची घाण टाकत आहे. तो तेथेच साचून राहतो. तेथेच तो कुजतो आणि परिसरात दरुगधी पसरते. अतिशय कुबट, सडलेल्या पदार्थाचा वास त्या भागातून जाणाऱ्या प्रवाशांनाही त्रासदायक ठरतो. तेथे राहणाऱ्यांसाठी तर तो कायमचा मनस्ताप ठरत आहे..वाढत्या कचऱ्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नियोजन करावे लागणार आहे. तरी रस्त्याच्या कडेला सर्रासपणे कचरा टाकणाऱ्यांवर कडक कारवाई लवकरात लवकर करावी अन्यथा महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल असा कडक इशारा संतवाडी येथील काळजी झाड फाउंडेशन च्या वतीने करण्यात आला आहे.दरम्यान आळेखिंड येथे संतवाडी (ता.जुन्नर) गावाच्या रस्त्याच्याकडेला बेजवाबदार नागरिक मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक पिशव्यासह घनकचरा टाकत असल्याने दुर्गंधी पसरल्याने. त्याचा परिणाम म्हणून महामार्गावर सर्वत्र दरुगधी, घाणीचे साम्राज्य आणि आरोग्याचा धोका या ठिकाणाहुन जात असलेल्या प्रवाशी तसेच स्थानिक नागरीकांना होत असल्याने संतवाडी गावातील ग्रामस्थ तसेच काळजी झाड फाउडेनशन चे पदाथिकारी यांच्या वतीने आळेफाटा येथील चौकात दि.१५ ऑगस्ट २०२४ रोजी उपोषणास बसले होते ..Women T-20 Worldcup : टी-२० रणनीतीच्या फेरविचाराची गरज; अमोल मुजुमदार.या उपोषणाची दखल प्रांताधिकारी तालुक्याचे तहसिलदार यांनी दखल घेतली होती तेव्हा जो कोणी या ठिकाणी कचरा टाकेल त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा तत्कालीन प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी दिला होता त्यामुळे एक ते दिड वर्षभर या ठिकाणी कचरा ,घाण कोणीही टाकत नव्हते परंतु गेल्या तीन ते चार महिन्यापासुन या ठिकाणी मोठया प्रमाणावर कचरा साचत आहे याकडे लक्ष द्यावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.