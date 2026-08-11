पुणे

MP Amol Kolhe : 'पुणे नाशिक रेल्वे जुन्याच मार्गाने व्हावी'; खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची रेल्वेमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी

पुणे -नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे चाकण, मंचर, नारायणगाव, संगमनेर, सिन्नर मार्गेच व्हावी.
ashwini vaishnav and mp dr amol kolhe

ashwini vaishnav and mp dr amol kolhe

sakal

रवींद्र पाटे
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नारायणगाव - पुणे -नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे चाकण, मंचर, नारायणगाव, संगमनेर, सिन्नर मार्गेच व्हावी, त्याचबरोबर मालवाहतुकीसाठी नवीन रेल्वे कॉरिडॉर व्हावा व चाकण विमानतळाच्या जागेवर पीएम गतीशक्ती योजनेंतर्गत टर्मिनल व्हावे. आशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे केली आहे.

पुणे -नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मूळ मार्गानेच व्हावी या प्रमुख मागणीसाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची आज दिल्ली येथे भेट घेतली.

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