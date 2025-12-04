Pune Nashik Railway : पुणे-नाशिक लोहमार्गाचा ‘नवा प्रवास’ ‘जीएमआरटी’मुळे मार्ग बदलला; रेल्वेमंत्र्यांची लोकसभेत माहिती

पुणे : ‘जीएमआरटी’ला (जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ दुर्बीण) बाधा निर्माण होत असल्याने रेल्वे मंत्रालयाने प्रस्तावित पुणे-नाशिक हायस्पीडचा लोहमार्ग रद्द केला. ‘जीएमआरटी’पासून सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावरून आता नवीन लोहमार्ग होणार आहे. .पुणे ते नाशिक लोहमार्ग हा दोन टप्प्यात होत आहे. यात पुणे ते अहिल्यानगर हा सुमारे १३३ किलोमीटरचा लांबीच्या मार्गासाठी सुमारे ८ हजार ९७० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याचा प्रस्ताव सध्या रेल्वे बोर्डाकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. हा मार्ग सध्याच्या रस्ते महामार्गाला समांतर असणार असून चाकणमार्गे नवीन दुहेरी मार्गिका असणार आहे..रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी संसदेत या विषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वरील माहिती दिली. या मार्गाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होईल असे त्यांनी सांगितले. कोकण रेल्वेकडून पुणे-नाशिकसाठी दुसऱ्या मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल काही महिन्यापूर्वीच रेल्वे बोर्डाला सादर झाला. त्यानुसार हा मार्ग पुणे-चाकण-अहिल्यानगर-निंबळक-पुणतांबा -शिर्डी-नाशिक असा असेल. पुणे-अहिल्यानगर हा रेल्वे मार्ग सध्याच्या महामार्गाला समांतर असणार आहे. तर शिर्डी ते नाशिक यासाठी नवीन मार्ग निश्चित केला आहे. अहिल्यानगरहून नाशिकसाठी नवीन मार्ग असणार आहे. यात अहिल्यानगर-निंबळक-पुणतांबा-शिर्डी-नाशिक या स्थानकाचा समावेश असणार आहे..Crime: आधी थप्पड मारली, गळा आवळला, नंतर जमिनीवर आपटलं अन्...; मदतनीसचं ४ वर्षीय मुलीसोबत क्रूर कृत्य.महत्त्वाचे‘महारेल’च्या प्रस्तावात हायस्पीडचा रेल्वेचा समावेश होता. आता हा प्रकल्प सेमी हायस्पीडचा असणार आहेहा प्रकल्प मध्य रेल्वेचा बांधणी विभाग करणार आहेहा रेल्वे मार्ग ‘ब्रॉडगेज’ असेल त्यावरून ताशी १६० ते १८० किमी वेगाने रेल्वे धावू शकेलनव्या लोहमार्गामुळे पुणे-नाशिक दरम्यान काही प्रमाणात अंतर व वेळ वाढेलपुणे ते नाशिक असा थेट लोहमार्ग होत आहे. सेमी हायस्पीड प्रकल्प असल्याने रेल्वे गाड्या वेगात धावतील.असा आहे प्रकल्पपुणे ते अहिल्यानगर (१३३ किमी) : ८ हजार ९७० कोटी रुपयांचा खर्चअहिल्यानगर ते निंबळक (६ किमी) : दुहेरीकरणाचे काम प्रगतिपथावरनिंबळक ते पुणतांबा (८० किमी) : दुहेरीकरण पूर्णपुणतांबा - शिर्डी (१७ किमी) : २४० कोटी मंजूरशिर्डी - नाशिक : डीपीआर सादर मजुरीच्या प्रतीक्षेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.