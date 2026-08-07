पुणे

Pune Nashik Railway: पुणे–नाशिक रेल्वेचा मार्ग बदलू नका! माजी खासदार आढळराव पाटील आक्रमक, सर्वपक्षीय आंदोलनाला पाठिंबा

Adhalrao Patil Backs Protest for Original Pune Nashik Railway Route: पुणे–नाशिक रेल्वे मूळ मार्गावरच धावावी, चाकण–खेड–मंचर–नारायणगाव–आळेफाटा–संगमनेर–सिन्नर परिसराच्या विकासासाठी आढळराव पाटील यांचा सर्वपक्षीय आंदोलनाला ठाम पाठिंबा
Adhalrao Patil Opposes Change in Pune Nashik Railway Route and Supports All Party Protest for Development of Rural Areas

Adhalrao Patil Opposes Change in Pune Nashik Railway Route and Supports All Party Protest for Development of Rural Areas

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सकाळ डिजिटल टीम
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-डी.के.वळसे पाटील

मंचर : खेड, आंबेगाव व जुन्नर परिसराचा विकास साधायचा असेल तर पुणे–नाशिक रेल्वे मूळ मार्गानेच झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी पुणे–नाशिक रेल्वेचे शिल्पकार व शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केली आहे. या मागणीसाठी रविवारी (ता. ९) रोजी आयोजित सर्वपक्षीय आंदोलनाला माझा पाठिंबा राहील असे त्यांनी प्रसिद्ध पत्रकार द्वारे नमूद केले आहे.

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