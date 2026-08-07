Pune Nashik Railway: पुणे–नाशिक रेल्वेचा मार्ग बदलू नका! माजी खासदार आढळराव पाटील आक्रमक, सर्वपक्षीय आंदोलनाला पाठिंबा

-डी.के.वळसे पाटील मंचर : खेड, आंबेगाव व जुन्नर परिसराचा विकास साधायचा असेल तर पुणे–नाशिक रेल्वे मूळ मार्गानेच झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी पुणे–नाशिक रेल्वेचे शिल्पकार व शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केली आहे. या मागणीसाठी रविवारी (ता. ९) रोजी आयोजित सर्वपक्षीय आंदोलनाला माझा पाठिंबा राहील असे त्यांनी प्रसिद्ध पत्रकार द्वारे नमूद केले आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.आढळराव पाटील म्हणाले, ‘‘खासदार म्हणून कार्यरत असताना सर्वप्रथम पुणे–नाशिक रेल्वेची संकल्पना मांडली. सुमारे १२ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर २०१६ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी २ हजार ४२५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली. त्यावेळी पुणे–नाशिक रेल्वे चाकण–खेड–मंचर–नारायणगाव–आळेफाटा–संगमनेर–सिन्नर या मूळ मार्गाने धावणार होती.’’.त्यानंतर हा प्रकल्प दुहेरी व देशातील पहिला सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले. या प्रकल्पाचा समावेश रेल्वे बोर्डाच्या पिंकबुकमध्ये करण्यात आला. २०१९ पर्यंत प्रकल्पाची किंमत वाढून सुमारे १६ हजार ३९ कोटी रुपये झाली. त्यावेळीही पुणे–नाशिक रेल्वे मूळ मार्गानेच धावेल, यानुसार सर्वेक्षण करून मार्ग निश्चित करण्यात आला होता..मात्र, गेल्या काही वर्षांत हा मार्ग बदलून मूळ मार्गाचा गाभा असलेल्या चाकण–खेड–मंचर–नारायणगाव–आळेफाटा–संगमनेर–सिन्नर या मार्गाला बायपास करण्यात आल्याने या भागाच्या भविष्यातील विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता असल्याचे आढळराव पाटील यांनी सांगितले..‘‘गेल्या २० वर्षांत या रेल्वेमार्गाला जीएमआरटीचा अडथळा कधीही निर्माण झालेला नाही. जीएमआरटीमुळे या रेल्वेमार्गाला अडथळा होऊ शकत नाही, हे तांत्रिकदृष्ट्या सरकारला सिद्ध करून दाखवू शकतो. याबाबतची देश-विदेशातील विविध ठिकाणांहून संकलित केलेली माहिती माझ्याकडे आहे. त्यामुळे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाला या विषयाची माहिती देऊन जागे करण्याची नितांत आवश्यकता आहे,’’ असेही त्यांनी नमूद केले..पुणे–नाशिक रेल्वे मूळ मार्गानेच व्हावी, ही मागणी कोणत्याही एका पक्षाचे आंदोलन नसून सर्वसामान्य जनतेचे आंदोलन आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे आढळराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.पुणे–नाशिक रेल्वे पूर्वी निश्चित केलेल्या मूळ मार्गाने, म्हणजेच पुणे–नाशिक महामार्गाला समांतर सरळ मार्गाने व्हावी, यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे अंतिम यश मिळेपर्यंत सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..दरम्यान,रविवारी होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होता येणार नसले तरी सुमारे महिनाभरापूर्वी नियोजित झालेल्या कामानिमित्त ता.७ ते ता.१४ ऑगस्ट दरम्यान मी बाहेरगावी जावे लागणार असल्याने आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी होणे शक्य होणार नसल्याचे आढळराव पाटील यांनी स्पष्ट केले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.तज्ज्ञ समितीच्या निर्णयाचे स्वागत“जीएमआरटीच्या संशोधन कार्यास बाधा निर्माण न होता पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे मूळ किंवा थेट मार्गाने नेता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने तज्ज्ञ समिती स्थापन केल्याचे स्वागत आहे. मात्र, ही तज्ज्ञ समिती यापूर्वीच स्थापन होणे अपेक्षित होते.”शिवाजीराव आढळराव पाटील,माजी खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.