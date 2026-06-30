Pune Nashik Railway : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग कायम ठेवण्याचा निर्धार; जीएमआरटीकडून अडथळा नसल्याचा लोकप्रतिनिधींचा दावा

मंचर : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला जीएमआरटी (GMRT) मुळे कोणताही अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता नसून, २० वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचा मूळ मार्ग कायम ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न सुरू असल्याची भावना मंगळवारी( ता.३०) विधानभवनात झालेल्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली..राज्याचे जलसंपदा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पुणे-चाकण-राजगुरूनगर-मंचर-नारायणगाव-आळेफाटा-संगमनेर-सिन्नर हा मूळ रेल्वे मार्ग कायम ठेवण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या मार्गात खेड, आंबेगाव, जुन्नर आणि संगमनेर तालुक्यांचा समावेश आहे..बैठकीत माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभाग घेत, पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प सुरुवातीला तोट्यात असल्याने मंजुरीसाठी दोन दशकांहून अधिक काळ पाठपुरावा करावा लागल्याची माहिती दिली. आजवर या प्रकल्पासंदर्भात जीएमआरटीची कोणतीही तांत्रिक अडचण समोर आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जीएमआरटीमुळे रेल्वे मार्गाला अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबतची तांत्रिक बाजू वळसे पाटील यांनीबैठकीत मांडली..पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग कायम ठेवण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ बुधवारी( ता.१)मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असून, लवकरच केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांनाही नवी दिल्ली येथे निवेदन देण्यात येणार आहे..बैठकीस म्हाडा गृहनिर्माण अध्यक्ष तथा माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील,आमदार सर्वश्री माणिकराव कोकाटे, बाबाजी काळे, शरदराव सोनवणे, विठ्ठलराव लंघे पाटील, प्राजक्ता तनपुरे, अमोल खताळ, अक्षय कर्डिले उपस्थित होते..दृष्टीक्षेप• विधानभवनात पुणे-नाशिक रेल्वेच्या मूळ मार्गाबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक• जीएमआरटीचा अडथळा निर्माण होणार नसल्याचा दावा• खेड-आंबेगाव-जुन्नर-संगमनेर मार्ग कायम ठेवण्याची मागणी• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टमंडळ भेट घेणार• केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनाही निवेदन देणार• २० वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी एकवटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.