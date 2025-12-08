Railway Update : पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेसाठी जुन्याच मार्गाची जोरदार मागणी; नव्या मार्गाला सर्वत्र विरोध!

चाकण : पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे हा मार्ग जुना राहावा. पुणे ते चाकण, खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुका मार्गे संगमनेर, सिन्नर, नाशिक असा जुनाच मार्ग राहावा अशी मागणी आहे. परंतु नव्याने पुणे अहिल्यानगर, शिर्डी - नाशिक अशा मार्गाची घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे खेड, आंबेगाव ,जुन्नर संगमनेर, सिन्नर या तालुक्यातील नागरिकात असंतोष निर्माण झालेला आहे. यासाठी संगमनेर, सिन्नर तालुक्यातही बैठका घेऊन नवीन मार्गाला विरोध दर्शविण्यात आलेला आहे. पुणे ,चाकण, खेड, आंबेगाव, जुन्नर , संगमनेर, सिन्नर मार्गे नाशिकला हा मार्ग योग्य आहे कारण या मार्गामुळे उत्तर पुणे जिल्ह्यातील शेतीमालाच्या ने आण करण्याला, कंपनीच्या मालाची ने आण करण्याला तसेच आर्थिक विकासाला चालना मिळेल तसेच संगमनेर, सिन्नर भागाच्या विकासासाठी ही रेल्वे आवश्यक आहे. .असे नागरिकांचे, तसेच व्यावसायिक, उद्योजकांचे म्हणणे आहे या मार्गामुळे चाकण औद्योगिक वसाहतीच्या कंपनीतील मालाची ने आण करण्याला चालना मिळेल. पर्यटनाला चालना मिळेल. याबाबत आमदार सत्यजित तांबे यांनी सांगितले की,"पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग जुन्या मार्गानेच व्हावा नवीन मार्गाला आमचा तीव्र विरोध आहे यासाठी जनआंदोलन करण्यात येणार आहे. उत्तर पुणे जिल्हा तसेच संगमनेर, सिन्नर भागाच्या विकासासाठी तसेच पर्यटन विकासाला चालना मिळण्यासाठी हा मार्ग आवश्यक आहे. संगमनेर भागातील हजारो लोक कामासाठी चाकण परिसरात आहेत.या मार्गामुळे त्या लोकांना ये जा करण्यासाठी हा मार्ग आवश्यक आहे..Pune News : देशाचा जीडीपी वाढण्यात सहकाराची मोठी मदत होईल - प्रा डॉ. दुर्गाडे; सन्मित्र सहकारी बँकेच्या वतीने पतसंस्थांसाठी सहकार मेळावा!.पुणे नाशिक रेल्वे कृती समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब कड ,उपाध्यक्ष राजू चौधरी तसेच उद्योजक सुधीर मुंगसे यांनी सांगितले की,"पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हा जुन्या मार्गानेच व्हावा. जुना मार्ग हा उत्तर पुणे जिल्हाच्या भागातून तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या संगमनेर भागातून व नाशिक जिल्ह्याच्या सिन्नर भागातून जातो त्यामुळे येथील विकासाला चालना मिळेल शेतीमालाची तसेच औद्योगिक वसाहतीतील कंपनीतील मालाची ने आण करण्यासाठी तसेच प्रवाशी वाहतुकीसाठी हा रेल्वे मार्ग या भागातून होणे गरजेचे आहे. कारण पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडण्यासाठी हा एक पर्याय आहे. जीएमआरटी प्रकल्पाचे कारण सांगून रेल्वे मार्ग चुकीच्या मार्गाने नेणे हे चुकीचे आहे हे कारण न पटण्यासारखे आहे.".पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी पुणे, अहिल्यानगर तसेच नाशिक जिल्ह्यातून जमिनीचे संपादन करण्यात आलेले आहे. या तीनही जिल्ह्यात सुमारे ३१७ कोटी रुपयांचे भूसंपादनासाठी मोबदल्याचे वाटप करण्यात आलेले आहे त्याचे नेमके काय होणार हा ही प्रश्न चर्चेत आहे. हा मार्ग राजकारणाच्या आखाड्यात अडकलाय का अशी चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.