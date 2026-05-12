Pune Nasrapur Case : नसरापूर अत्याचार प्रकरण : चिमुरडीच्या शरीरावर गंभीर जखमा, आरोपीची तपासात उडवाउडवीची उत्तरे; पोलिसांचा न्यायालयात मोठा खुलासा

पुणे : नसरापूर अत्याचार प्रकरणात जीव गमावलेल्या चिमुरडीच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या (Pune Nasrapur Case) असून, त्या जखमा टणक वस्तूने केल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून समोर आले. त्या वस्तूबाबत चौकशी केली असता आरोपी समाधानकारक उत्तरे देत नाही. सीसीटीव्ही चित्रीकरणात आरोपीच्या हातामध्ये शेवेचा पुडा दिसत आहे. ती शेव त्याने कोठून खरेदी केली याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना तो उडवाउडवीची उत्तरे देत असून, तपासात सहकार्य करत नाही, अशी माहिती पोलिसांनी आज न्यायालयात दिली..या गुन्ह्यातील आरोपीची पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला आज पुन्हा 'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग' द्वारे विशेष न्यायाधीश एम. जी. चव्हाण यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या शवविच्छेदन अहवालामध्ये मुलीच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या असून, त्या टणक वस्तूने केल्याचे उघड झाले आहे. त्या वस्तूबाबत आरोपीकडे चौकशी केली असता तो उत्तर देत नाही..तसेच, मुलीला गोठ्यात घेऊन जाताना त्याच्या हातामध्ये शेवेचा पुडा दिसत आहे. ती शेव त्याने कोठून खरेदी केली याबाबत त्याला प्रश्न विचारला असता तो उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत आहे. घटना स्थळाच्या आसपासच्या परिसरातून आणखी काही सीसीटीव्ही चित्रीकरण प्राप्त झाले असून, त्यात नवीन काही माहिती मिळते का? त्याचा तपास सुरू आहे..या प्रकरणातील साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्याचे काम सुरू आहे. त्याला या गुन्ह्यात आणखी कोणी मदत केली आहे का? याचा तपास करायचा आहे. त्यासाठी आरोपीच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्यात यावी, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील अॅड. अरुंधती ब्रह्मे यांनी केली..कोठडीत १४ मेपर्यंत वाढन्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने आरोपीच्या पोलिस कोठडीत १४ मेपर्यंत वाढ करण्याचा आदेश दिला. दरम्यान पोलिसांनी या गुन्ह्यात आत्तापर्यंत ३० हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली आहे.