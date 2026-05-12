Pune Nasrapur Case : नसरापूर अत्याचार प्रकरण : चिमुरडीच्या शरीरावर गंभीर जखमा, आरोपीची तपासात उडवाउडवीची उत्तरे; पोलिसांचा न्यायालयात मोठा खुलासा

Police Investigation Intensifies in Nasrapur Incident : पुण्यातील नसरापूर अत्याचार प्रकरणात शवविच्छेदन अहवालात चिमुरडीच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या आहेत.
सुनील गाडेकर
Updated on

पुणे : नसरापूर अत्याचार प्रकरणात जीव गमावलेल्या चिमुरडीच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या (Pune Nasrapur Case) असून, त्या जखमा टणक वस्तूने केल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून समोर आले. त्या वस्तूबाबत चौकशी केली असता आरोपी समाधानकारक उत्तरे देत नाही. सीसीटीव्ही चित्रीकरणात आरोपीच्या हातामध्ये शेवेचा पुडा दिसत आहे. ती शेव त्याने कोठून खरेदी केली याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना तो उडवाउडवीची उत्तरे देत असून, तपासात सहकार्य करत नाही, अशी माहिती पोलिसांनी आज न्यायालयात दिली.

