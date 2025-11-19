Acharya Devvrat : रासायनिक शेतीमुळे जमिनीचे आरोग्य धोक्यात! नैसर्गिक शेती हाच उपाय; राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन

पुणे : ‘‘रासायनिक शेती पद्धत पाश्चात्त्य देशांकडून आलेली आहे. एकेकाळी भारतीय जमिनीत सेंद्रिय कार्बनची मात्रा सुमारे १.५ टक्के होती, ती आता ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे. जमिनीच्या आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला हा घटक कमी झाल्याने जमिनी पडीक पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच रासायनिक शेती खर्चिक असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत,’’ असे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले..कृषी महाविद्यालयात मंगळवारी (ता. १८) आयोजित एक दिवसीय नैसर्गिक शेती परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे आणि प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी उपस्थित होते.देवव्रत म्हणाले, ‘‘पूर्वी शेतकरी पारंपरिक वाण टिकवत असत. ते पुन्हा टिकवले नाहीत तर परदेशी वाणांवर अवलंबून राहावे लागेल आणि त्यांची बाजारातील मनमानी वाढेल. देशात रासायनिक शेतीमुळे मानवी आरोग्याचे गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. त्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी नैसर्गिक शेती हा प्रभावी पर्याय असून, पुढील पिढ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला फॅमिली डॉक्टरपेक्षाही नैसर्गिक शेती करणारा शेतकरी अधिक गरजेचा आहे. .Jalgaon Crime : जळगाव हादरले! रेल्वे रुळावर तरुणाचा मृतदेह, कुटुंबीयांचा घातपाताचा आरोप; हर्शल भावसारची दुचाकी बेवारस.संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार रासायनिक शेतीमुळे भविष्यात गंभीर परिणाम घडू शकतात. जमिनीतले सूक्ष्मजीव पोषक घटक रोपांपर्यंत पोहोचवतात, पण रासायनिक शेतीत हे सूक्ष्मजीव नष्ट होत असल्याने जमिनीचा पोत बदलतो, अन्नातील पोषक घटक कमी होतात. बियाणांमधील गुणवत्ता कायम राहावी, त्यांच्यात रोगप्रतिकार क्षमता अधिक असेल आणि उत्पादकताही चांगली असेल अशारीतीने कृषी विद्यापीठांनी पारंपरिक वाणांचे अधिक संशोधन करण्याची गरज आहे.’’भरणे यांनी कृषी विभाग भविष्यात नैसर्गिक शेतीच्या प्रसारासाठी सकारात्मक काम करेल, अशी ग्वाही दिली तर रस्तोगी यांनी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.