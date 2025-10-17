पुणे

Navale Bridge Accident : नवले पुलाजवळ दुचाकी घसरून ज्येष्ठाचा मृत्यू, पादचारी जखमी

Senior Biker Dies After Losing Control Near Navale Bridge : पुण्यातील नवले पुलाजवळ दुचाकीवरील नियंत्रण सुटल्याने झालेल्या अपघातात ६२ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, तर रस्ता ओलांडणारा पादचारी जखमी.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नवले पुलाजवळ गुरुवारी (ता. १६) सकाळी झालेल्या अपघातात एका ज्येष्ठ दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. तर रस्ता ओलांडणारा पादचारी जखमी झाला. दुचाकीवरील नियंत्रण सुटल्याने ही दुर्घटना घडली.

