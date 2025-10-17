Navale Bridge Accident : नवले पुलाजवळ दुचाकी घसरून ज्येष्ठाचा मृत्यू, पादचारी जखमी

पुणे : नवले पुलाजवळ गुरुवारी (ता. १६) सकाळी झालेल्या अपघातात एका ज्येष्ठ दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. तर रस्ता ओलांडणारा पादचारी जखमी झाला. दुचाकीवरील नियंत्रण सुटल्याने ही दुर्घटना घडली..मेघनारायण प्रल्हाद शिंदे (वय ६२, रा. संतोषनगर, कात्रज) असे मृत्युमुखी पडलेल्या ज्येष्ठाचे नाव आहे. तर अपघातात जखमी झालेल्या पादचाऱ्याचे नाव गणेश रघुनाथ कोडीतकर (वय ५०, रा. आंबेगाव पठार, धनकवडी) असे आहे. या प्रकरणी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Pune News: Nilesh Ghaiwal, Bandu Andekar, Gajanan Marne सह टोळ्यांना पोलीस आयुक्तांचा इशारा | Sakal News.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोडीतकर गुरुवारी सकाळी पावणेसहाच्या सुमारास बाह्यवळण मार्गावरून पॅनोरमा सोसायटीसमोर रस्ता ओलांडत होते. त्यावेळी शिंदे यांचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले. दुचाकी घसरून कोडीतकर यांना धडक बसली. या अपघातात शिंदे यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. .नागरिकांनी पोलिसांच्या मदतीने तत्काळ दोघांनाही रुग्णालयात हलवले. मात्र, उपचारादरम्यान शिंदे यांचा मृत्यू झाला. जखमी पादचारी कोडीतकर यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.