Pune Navale Bridge Accident : पुण्यात नवले पूलाजवळ भीषण अपघात! , दोन ट्रकची धडक, कार जळून खाक ; सात जणांचा मृत्यू

Massive fire erupts after two containers collide near Navale Bridge in Pune : अपघातात एक कार जाळून खाक झाली असून, अनेक गाड्यांचे सुद्धा नुकसान झाले आहे ; पुणे-बंगळुरू महामार्ग ठप्प
Pune Navale Bridge Accident : पुण्यात नवले पूलाजवळ भीषण अपघात! , दोन ट्रकची धडक, कार जळून खाक ; सात जणांचा मृत्यू
Pune Navale Bridge accident container crash : पुण्यातील नवले पूलाजवळ दोन कंटेनरची एकमेकांना धडक होवून, भीषण अपघात झाला आहे. यामुळे पुणे-बंगळुरू महामार्ग ठप्प झाला आहे. प्राप्त माहितीनुसार अपघात झाल्यानंतर भीषण आग भडकली आणि या आगीत एक कार जळून खाक झाली आहे. तर सात प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

याशिवाय, काही वाहनांचेही मोठे नुकसान झाले असून अनेकजण जखमी झाले आहेत, मात्र जखमींची संख्या अजून समजली नाही. पुणे व पीएमआरडीए अग्निशमन दलाची वाहने घटनास्थळाकडे रवाना झाली आहे. नवलेपूल जवळील गावगाडा हॉटेल समोर हा भीषण अपघात झाला आहे.

Pune Navale Bridge Accident : पुण्यात नवले पूलाजवळ भीषण अपघात! , दोन ट्रकची धडक, कार जळून खाक ; सात जणांचा मृत्यू
प्राप्त माहितीनुसार, एका भरधाव ट्रकने अन्य एका ट्रकला धडक दिली मात्र या दोन ट्रकमध्ये एक कार अडकल्याने ती पूर्णपणे चेंदामेंदा झाली. या अपघातानंतर लगेचच आग भडकल्याने कारमधील सर्व नागरिकांचा जळून मृत्यू झाला.

Pune Navale Bridge Accident : पुण्यात नवले पूलाजवळ भीषण अपघात! , दोन ट्रकची धडक, कार जळून खाक ; सात जणांचा मृत्यू
याशिवया, यावेळी आसपासच्या वाहनांचेही मोठे नुकसान झाले ही वाहनेही एकमेकांवर आदळली गेली आणि अनेकजण जखमी झाले आहेत. संध्याकाळी नवले पूलाच्या रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असते आणि या ठिकाणी कायमच अपघात घडत असतात.

