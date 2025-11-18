Pune Accident: भूमकर पुलाजवळ दुर्घटनेची पुनरावृत्ती; कंटेनरच्या धडकेने एर्टिगा, नेक्सॉन, थारसह पाच गाड्यांचे नुकसान

सिंहगड रस्ता : नवले पुलानजीकच्या भूमकर पुलाजवळ सोमवारी (ता. १७) दुपारी पुन्हा एकदा भीषण अपघाताची पुनरावृत्ती झाली..भूमकर पुलाजवळील सेल्फी पॉइंट परिसरात भरधाव वेगात आलेल्या कंटेनरने तब्बल पाच वाहनांना मागून जोरदार धडक दिली. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी दुपारच्या सुमारास कात्रज बोगद्याकडून जांभूळवाडी पुलाच्या दिशेने कंटेनर जात होता. नवले पुलानजीक भूमकर पुलावर उतरताना कंटेनर अचानक अनियंत्रित झाला आणि समोरच्या वाहनांवर आदळला..या दुर्घटनेत मारुती सुझुकी एर्टिगा, टाटा नेक्सॉन, थार आणि एक पिकअप अशा चार वाहनांचे नुकसान झाले. अपघातानंतर परिसरात काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत, मार्ग मोकळा करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. .Pune Accident : नवले पुलावर भीषण अपघात! सात जणांचा जागीच मृत्यू; आठ वाहनांचा चुराडा, महामार्ग ठप्प.वाहनचालक आणि प्रवासी सुखरूप असल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी कंटेनरचालक मोहम्मद आसिफ बहाल उद्दीन (वय २६, रा. मोहनपुरा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश) याच्याविरुद्ध तक्रार नोंदविण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.