पुणे

Pune Accident: भूमकर पुलाजवळ दुर्घटनेची पुनरावृत्ती; कंटेनरच्या धडकेने एर्टिगा, नेक्सॉन, थारसह पाच गाड्यांचे नुकसान

Container Loses Control Near Navale Bridge: पुण्यातील सिंहगड रोडवरील नवले पुलाजवळ भरधाव कंटेनरने पाच वाहनांना दिलेल्या धडकेमुळे भीषण अपघाताची पुनरावृत्ती झाली असून, एर्टिगा, नेक्सॉन, थार आणि पिकअप वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
Pune Accident

Pune Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिंहगड रस्ता : नवले पुलानजीकच्या भूमकर पुलाजवळ सोमवारी (ता. १७) दुपारी पुन्हा एकदा भीषण अपघाताची पुनरावृत्ती झाली.

Loading content, please wait...
pune
Vehicle
accident
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com