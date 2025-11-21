पुणे

Pune Navale Bridge : आयआयटी दिल्ली घेणार अपघातांच्या कारणांचा शोध; नवले पूल परिसराची करणार तांत्रिक तपासणी

IIT Delhi to Study Navale Bridge : नवले पूल परिसरातील वाढत्या अपघातांमागील अभियांत्रिकी दोष शोधण्यासाठी आणि रस्त्याच्या रचनेचा तांत्रिक अभ्यास करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आयआयटी दिल्लीची (IIT Delhi) मदत घेणार; लवकरच अभ्यास मसुदा पाठवण्याची तयारी.
पुणे : नवले पूल परिसरातील वाढते अपघात लक्षात घेता, या धोकादायक भागाचा तांत्रिक अभ्यास व तपास करण्यासाठी आता ‘आयआयटी दिल्ली’ची (भारतीय तंत्रज्ञान संस्था) मदत घेतली जाणार आहे. या संदर्भात रस्ते सुरक्षा समितीने निर्देश दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. येत्या एक ते दोन दिवसांत ‘आयआयटी दिल्ली’ला मसुदा पाठविण्यात येणार आहे.

