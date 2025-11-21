Pune Navale Bridge : आयआयटी दिल्ली घेणार अपघातांच्या कारणांचा शोध; नवले पूल परिसराची करणार तांत्रिक तपासणी

पुणे : नवले पूल परिसरातील वाढते अपघात लक्षात घेता, या धोकादायक भागाचा तांत्रिक अभ्यास व तपास करण्यासाठी आता ‘आयआयटी दिल्ली’ची (भारतीय तंत्रज्ञान संस्था) मदत घेतली जाणार आहे. या संदर्भात रस्ते सुरक्षा समितीने निर्देश दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. येत्या एक ते दोन दिवसांत ‘आयआयटी दिल्ली’ला मसुदा पाठविण्यात येणार आहे. .कात्रजचा नवीन बोगदा ते नवले पुलादरम्यान असलेला तीव्र उतार व रस्त्याची रचना, यामुळे मागील काही वर्षांपासून या भागात अपघातांची संख्या वाढली आहे. वारंवार होणाऱ्या अपघातांमागे नेमके कोणते अभियांत्रिकी दोष आहेत, हे शोधण्यासाठी आयआयटी दिल्लीची मदत घेतली जाणार आहे..Pune Crime : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!.या बाबी तपासणाररस्त्याच्या उताराची तीव्रता ‘आयआरसी’च्या मानकांनुसार आहे की नाही, धोकादायक वळणांवर आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत की नाही?अवजड आणि हलकी वाहने एकत्र येण्याच्या ठिकाणी वाहतूक व्यवस्थापनात त्रुटी आहेत का?रस्त्यावर वाहनांची ब्रेकिंग प्रणाली कितपत काम करते, त्यासाठी वाहनचालकांना पुरेसा वेळ मिळतो का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.