Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा

पुणे : कात्रज नवीन बोगद्यापासून नवले पुलापर्यंतच्या उतारावर दरवर्षी जीवघेणे अपघात होत असताना प्रशासन मात्र गाढ झोपेत आहे. मागील तीन वर्षांत या मार्गावर झालेल्या अपघातांमध्ये शेकडो लोक गंभीर जखमी झाले, तर कित्येक नागरिकांचा बळी गेला. कोट्यवधी रुपये खर्च करून ‘सुधारणा’ झाल्याचा दावा करणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे काम केले आहे. आता या निष्काळजी, बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी संतप्त मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे..अपघातानंतर आश्वासन, कृती शून्यकात्रज बोगद्याच्या उतारावरून वेगाने उतरणाऱ्या अवजड वाहनांचा ताबा सुटून वाहनांना धडक देण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. तरीदेखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वाहतूक विभाग यांच्या कारवाईत कुठलाही ठोस बदल झालेला नाही. रस्ता सरळ करण्याचा, तीव्र उतार कमी करण्याचा आणि वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आराखडा तयार झाल्याचे सांगण्यात आले होते.कोट्यवधींचा खर्च, मग सुधारणा कुठे?प्रशासनाने ‘सुरक्षा सुधारणां’च्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. नवे सिग्नल, फलक, रस्त्याची दुरुस्ती आणि बॅरिकेड्स बसवण्यात आल्याचे दाखवले गेले. परंतु प्रत्यक्षात त्या उपाययोजनांचा काहीही उपयोग झाला नाही. प्रत्येक अपघातानंतर ‘ब्रेक फेल’ हेच ठराविक कारण सांगून फाइल बंद केली जाते..Sangamner Crime:'अवैध गुटखा निर्मिती विक्री करणाऱ्यास अटक'; छाप्यात २ लाख २८ हजाराचा मुद्देमाल पोलिसांनी केला जप्त.नवले पुलाजवळ अपघात होऊ नये म्हणून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. गुरुवारी झालेला अपघात हा संबंधित वाहनाचा ब्रेक फेल झाल्याने घडला. यात रस्त्याचा कोणताही दोष नाही.- संजय कदम, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणेपुण्यातील नवले पुलाजवळ दोन कंटेनरची झालेली धडक आणि त्यामध्ये एका मोटारीचा झालेला भीषण अपघात तसेच त्यानंतर लागलेली आग ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. यात आठ जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी अतिशय वेदनादायी असून, मी मृतांना श्रद्धांजली अर्पण करतो. तसेच जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा होवो, अशी प्रार्थना करतो.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.असा झाला अपघातपोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार,जांभूळवाडी दरी पुलाजवळ कंटेनरचा ब्रेक निकामी.त्यामुळे चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले.तसेच पट्टा तीव्र उताराचा असल्याने गाडीचा वेग वाढत गेला.भूमकर चौक परिसरात आल्यानंतर मालवाहू टेम्पोला धडक दिली.धडक एवढी जबर होती की टेम्पो थेट नऱ्ह्यातील सेवा रस्त्यावर कोसळले.गाडीचा वेग अधिक असल्याने गाड्यांना धडक देत हा कंटेनर पुढे जात होता.तेथीलच ५० मीटर अंतरावर सेल्फी पॉइंट परिसरात पाच मोटारींसह मालवाहू टेम्पोला मागून जोरदार धडक दिली.पुढे जात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्याला ट्रॅव्हल्स आणि मोठ्या प्रवासी बसला धडक दिली.या धडकेत कंटेनरचा गिअर बॉक्स सुटून रस्त्यावर पडला. त्यामुळे चालकाचे गाडीवरील पूर्णतः नियंत्रण सुटले.यादरम्यानच्या अंतरात दोन दुचाकींना धडक दिली.शेवटी मोटारीला धडक देत तिला फरफटत नेत समोरच्या मोठ्या कंटेनरला धडक देऊन गाडी थांबली.यातील मोटार जाग्यावरच जळून खाक झाली, तसेच दोन्ही ट्रकला भीषण आग लागली.मृत्युमुखी झालेल्यांची नावेस्वाती संतोष नवलकर (वय ३७, रा. विश्वास पॅलेस, धायरी फाटा), शांता दत्तात्रेय दाभाडे (वय ५४), दत्तात्रेय चंद्रकांत दाभाडे (वय ५८ दोघे रा. सत्यसाई अपार्टमेंट, धायरी फाटा, पुणे), मोक्षिता हेमकुमार रेड्डी (वय ३, लक्ष्मी चौक, चिखली, पुणे), कारचालक धनंजय कुमार कोळी (वय ३० रा. सोनवणे वस्ती, चिखली पुणे, मूळ रा. जयसिंगपूर कोल्हापूर ), रोहित ज्ञानेश्वर कदम (वय २५, रा. लोणी ता. खंडाळा, जिल्हा सातारा). कंटेनर चालक आणि क्लीनर या दोघांची ओळख पटली नाही..Navale Bridge Pune Accident : पुण्यात नवले ब्रीजजवळ भीषण अपघात; भरधाव ट्रकचे ब्रेक निकामी, चारचाकी गाड्यांचे मोठे नुकसान.जखमी व्यक्तींची नावे१. सोफिया अमजद सय्यद (वय १५, रा. रुपीनगर, निगडी)२. रुकसाना इब्राहिम बुरान (वय ४५, गृहिणी)३. बिस्मिल्ला सय्यद (वय ३८, गृहिणी रा. खंडोबा माळ चाकण)४. इस्माईल अब्बास बुरान (वय ५२, मजुरी रा. रुपीनगर निगडी)५. अमोल मुळे (वय ४६, रा. काळेवाडी फाटा)६. संतोष सुर्वे (वय ४५, रा. भूमकरनगर, नऱ्हे)७. सय्यद शालीमा सय्यद८. जुलेखा अमजद सय्यद (वय ३२)९. अमजद सय्यद (वय ४०, सर्व रा. भक्ती शक्ती रस्ता, निगडी)१०. सतीश वाघमारे (वय ३५, रा. शिरूर खांदाड, नांदेड)११. सोहेल रमनुद्दीन सय्यद (वय २०, रा. निकोडो चाकण)१२. श्यामराव पोटे (वय ७९, रा. हिंजवडी)१३. अंकित सलीयन (वय ३०, रा. तारा वेस्ट, आंबेगाव बुद्रुक)वाहतुकीबाबतअपुऱ्या उपाययोजना?नवले पूल ते भूमकरचौकादरम्यान वाहतूक पोलिसांची संख्या अत्यंत कमीअपघात किंवा वाहतूक कोंडीच्या वेळी तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी अपुरे मनुष्यबळपरिणामी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून नागरिकांच्या त्रासात वाढ होते.उपाययोजना केल्याचा दावारंबलर स्ट्रीप्स, कॅट आय, रिफ्लेक्टिंग बोर्ड आणि सोलर ब्लिंकिंग दिवे बसविले.चालकांनी वेग मर्यादेचे पालन करण्यासाठी ‘ताशी ६० किमी वेग’, ‘तीव्र उतार’, ‘हळू जा’ असे माहिती फलक ठिकठिकाणी लावले आहेत.नवीन कात्रज बोगदा आणि दरी पुलाजवळ कायमस्वरूपी स्पीडगन आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले.सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवून रस्ता मोकळा करण्यात आला..अपघात स्थळावरील वातावरण, मदतकार्यपुणे महापालिका व पीएमआरडीएच्या अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळविले. तसेच सिंहगड रस्ता व आंबेगाव पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी, सिंहगड वाहतूक विभाग, नांदेड सिटी वाहतूक विभागाच्या पोलिस, स्थानिक नागरिक तत्काळ धाव घेत मदतकार्याला सुरुवात केली. सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांकडून महामार्गाची स्वच्छता करण्यात आली.अपघातामुळे झालेली कोंडीया भीषण अपघातामुळे महामार्गावर वाहतुकीचा खोळंबा उडाला होता. मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनमधील वाहने अपघात स्थळापासून ५०० मीटर अंतरावर थांबविण्यात आली. त्यामुळे खेड शिवापूरपर्यंत सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. आग नियंत्रणात आल्यानंतर सेवा रस्त्याने वाहतूक वळवून कोंडी कमी करण्यात आली. रात्री उशिरा वाहतूक सुरळित सुरू करण्याचे पोलिसांचे नियोजन सुरू होते.प्राधिकरणाला जाग कधी येणारराष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचआय) येथे तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. उतार कमी करणे शक्य नसेल, तर तेथे वाहनांचा वेग कमी करण्यासाठी छोटे गतिरोधक, चेतावणी फलक, झिगझॅग पद्धतीचे पट्टे, रिफ्लेक्टर आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे गरजेचे. नवले पूल, वडगाव पूल, स्वामी नारायण मंदिर परिसर आणि भूमकर चौक परिसर अपघातप्रवण क्षेत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.