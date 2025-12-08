Pune News : नवले पुलावर अपघाताची मालिका थांबेना! पहाटे स्कूलबस कारला धडकली अन्...; Video समोर

नवले पुलावर अपघाताची मालिका सुरुच आहे. याठिकाणी आज पुन्हा एकदा अपघात घडला आहे. यावेळी स्कूल बसने कारने धडक दिली आहे. नवले पुलावरील ब्लॅक स्पॉटवर हा अपघात घडला असून या अपघातात दोघे जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. जखमींना उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या अपघातामुळे वाहतूक कोंडीही बघायला मिळली आहे..पुण्यातील नवले पुलावर सातत्याने अपघाताच्या घटना घडत आहेत. गेल्या महिन्यात १३ नोव्हेंबर रोजी नवले पुलावर भीषण अपघात घडला होता. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर अनेक जण जखमी झाले होते. त्यानंतर चार दिवसांनी नवले पुल परिसरात आणखी एक अपघाताची घटना घडली होती. यावेळी भुमकर पुलावर चार ते पाच गाड्या एकमेकांना भिडल्या होत्या. यात ३ गाड्याचं नुकासान झालं होतं. .Navale Bridge Accident : पुण्यातील नवले पुल परिसरात अपघाताची मालिका सुरूच; तीव्र उतारावरून येणाऱ्या ४ ते ५ गाड्यांची धडक.अशातच आज पहाटे पु्न्हा एकदा नवले पुरावर अपघाताची घटना घडली आहे. यावेळी एका स्कूलबसने कारला धडक दिल्याची माहिती आहे. यात कारचा मागचा भाग पूर्णपणे चेंदामेंदा झाला आहे. तर स्कूलबसच्या बोनेटचं नुकसान झालं आहे. सुदैवाने यात कोणतीही हानी झालेली नाही. मात्र, यात दोघे जण जखमी झाले आहेत. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. यावेळी पुलावर मोठी वाहतूककोंडीही बघायला मिळाली. वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत वाहतूक सुरळीत केली. .Pune Accident : पुण्यात अपघाताची मालिका सुरुच! येरवड्यात नवले ब्रीज सारखाच अपघात; ७ गाड्या एकमेकांना धडकल्या....दरम्यान, नवले पूल येथील अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे महापालिका, पोलीस, आरटोओ, पीएमआरडीए यासह अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात नवले पूल परिसरातील अपघातांना आळा घालण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांसह अल्पकालीन उपाययोजना त्वरित करण्यात याव्यात, अशा सुचना त्यांनी केल्या. या कामांचा आढावा घेण्यासाठी डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात पुन्हा बैठक घेतली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.