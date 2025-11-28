Pune Traffic : नवले पूल परिसरात मोठे बदल, आता 'या' रस्त्यावरून थेट महामार्गावर प्रवेश बंद; अपघात टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

धायरी : नवले पूल परिसरात नुकत्याच झालेल्या भीषण अपघातानंतर वाहतूक विभागाने सुरक्षिततेला सर्वाधिक प्राधान्य देत महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले आहेत. .नऱ्हेतील मानाजीनगरकडून येणाऱ्या वाहनांना आता थेट मुंबई–बंगळूर महामार्गावर प्रवेश करता येणार नाही. जीवितहानी झालेल्या घटनेनंतर वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी हा प्रवेशमार्ग कायमस्वरूपी सिमेंट काँक्रिटचे दुभाजक लावून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .आता या बाजूने येणाऱ्या वाहनांना केवळ सेवारस्त्याचा वापर करावा लागणार आहे. तसेच, नवले पुलाकडून साताऱ्याकडे जाणाऱ्या जांभूळवाडी तलावाजवळील हॉटेल व लॉज परिसरातील दोन रस्तेही लोखंडी दुभाजकाद्वारे कायमस्वरूपी बंद केले आहेत.\\.Nagpur Crime : एकतर्फी प्रेमातून युवकाची हत्या; मैत्रिणीच्या प्रियकराने चाकूने भोसकले, तरुणीसह तिघांना अटक.या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात उलट दिशेने वाहने येत असल्याने सतत अपघाताचा धोका निर्माण होत होता. या निर्णयामुळे वाहतूक व्यवस्थित होऊन सुरक्षा वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.