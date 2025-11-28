पुणे

Pune Traffic : नवले पूल परिसरात मोठे बदल, आता 'या' रस्त्यावरून थेट महामार्गावर प्रवेश बंद; अपघात टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

Navale Bridge Traffic Safety Changes : नवले पूल परिसरात नुकत्याच झालेल्या भीषण अपघातानंतर वाहतूक विभागाने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नऱ्हेतील मानाजीनगर व जांभूळवाडी परिसरातील काही प्रवेशमार्ग कायमस्वरूपी बंद केले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
धायरी : नवले पूल परिसरात नुकत्याच झालेल्या भीषण अपघातानंतर वाहतूक विभागाने सुरक्षिततेला सर्वाधिक प्राधान्य देत महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले आहेत.

