Pune : नवले पुलावर चारचाकीने घेतला पेट, पुण्याकडे येणारी वाहतूक तात्पुरती बंद, नेमकी कशी लागली आग?

दरम्यान, वाहतूक पोलिसांनी तातडीने या ठिकाणी पोहोचत वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. महत्त्वाचे म्हणजे ही आग नेमकी कशी लागली. याचं कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. पुण्यातील नवले पुलावर आज अचानक एका चारचाकी गाडीने पेट घेतल्याने एकच खळबळ उडाली. गाडीला अचानक आग लागल्याचे लक्षात येताच चालक आणि प्रवासी तात्काळ बाहेर पडले, त्यामुळे सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी टळली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. .या आगीमुळे नवले पूल परिसरात वाहतूक कोंडी बघायला मिळाली. त्यामुळे पुण्याकडे येणारी वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दल घटनास्थळी दाखल झाले असून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. .Nagpur News: धामणगावात वनव्यामुळे आग; ४० घरे खाक; मनुष्यहानी टळली; जनावरे दगावली, शेकडो नागरिक बेघर.दरम्यान, वाहतूक पोलिसांनी तातडीने या ठिकाणी पोहोचत वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. महत्त्वाचे म्हणजे ही आग नेमकी कशी लागली. याचं कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.