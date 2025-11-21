Navale Bridge Accident : RTO अहवालानुसार, 'जास्त वेग आणि नियंत्रण सुटणे' हेच ८ बळींचे कारण

पुणे : नवले पुलावर झालेल्या अपघातातील वाहनाची पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओने) तपासणी करून अहवाल पूर्ण केला. त्यात त्यांनी अपघातग्रस्त वाहनाचा वेग जास्त असल्याचे म्हटले आहे. वाढलेला वेग, त्यात चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला, असे ‘आरटीओ’ने अहवालात म्हटले आहे. .साताऱ्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरचा गुरुवारी (ता. १३) नवले पुलावर अपघात झाला. त्यात आठ नागरिकांचा मृत्यू झाला. या गंभीर अपघाताची दखल जिल्हा प्रशासनाने घेत विविध स्तरावर उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. ‘आरटीओ’ने अपघातग्रस्त वाहनाची यांत्रिक पद्धतीने तपासणी केली. त्यात त्यांना वाहनात कोणताही दोष आढळलेला नसल्याचे ‘आरटीओ’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अपघातग्रस्त वाहनाचे आग लागल्याने मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे वाहनाचे ब्रेक निकामी झाले होते की नाही? या बाबत कोणतेच पुरावे मिळाले नाहीत. वारंवार ब्रेकिंगचा वापर केल्याने ब्रेक निकामी झाल्याचा संशय ‘आरटीओ’ने अहवालात व्यक्त केला आहे. ब्रेक निकामी झाल्यामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटू शकते. परिणामी, अपघात होण्याची शक्यता अधिक असते..चालकांना देणार समुपदेशनाचे धडेपुणे-सातारा रस्त्यावरील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘आरटीओ’ विभाग आता सरसावला आहे. अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘आरटीओ’ने रस्त्यावर दोन भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे. यातील एक भरारी पथक वाहनांची तपासणी, चालकाने मद्यप्राशन केले आहे की नाही, याची तपासणी करेल. दुसरे पथक जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांचे समुपदेशन करणार आहे. .Balapur Crime : तुरीच्या शेतात धक्कादायक घटना: जळालेल्या अवस्थेत युवतीचा मृतदेह सापडताच परिसरात खळबळ!.यात पुढे असणाऱ्या अपघातप्रवण भागाविषयी माहिती दिली जाणार आहे. पुढे तीव्र उतार आहे, वाहन हळू चालवा, न्यूट्रलवर वाहन चालवू नका, असे समुपदेशन केले जाईल. ‘आरटीओ’चे दोन्ही पथक खेड शिवापूर टोलनाक्याजवळ थांबणार आहेत. शुक्रवारपासून (ता. २१) भरारी पथक तपासणीला सुरुवात करणार आहे..अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दोन भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे. ते विविध स्तरावर काम करतील. चालकांचे समुपदेशन, तसेच वाहनांची तपासणी केली जाणार आहे. कारवाईत सातत्य राखले जाईल.- स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.