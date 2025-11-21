पुणे

Navale Bridge Accident : RTO अहवालानुसार, 'जास्त वेग आणि नियंत्रण सुटणे' हेच ८ बळींचे कारण

RTO Blames Speed and Loss of Control : पुण्यातील नवले पुलावरील कंटेनर अपघाताचा आरटीओ (RTO) अहवाल पूर्ण; अपघाताचे कारण 'वाहनाचा जास्त वेग आणि चालकाचे नियंत्रण सुटणे' असल्याचे स्पष्ट, तर अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरटीओकडून समुपदेशन आणि भरारी पथके नियुक्त.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नवले पुलावर झालेल्या अपघातातील वाहनाची पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओने) तपासणी करून अहवाल पूर्ण केला. त्यात त्यांनी अपघातग्रस्त वाहनाचा वेग जास्त असल्याचे म्हटले आहे. वाढलेला वेग, त्यात चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला, असे ‘आरटीओ’ने अहवालात म्हटले आहे.

