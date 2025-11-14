पुणे

Pune Navale Bridge Accident : 'देवदूत' बनून धावली पुणे महापालिकेची यंत्रणा; १०० कर्मचाऱ्यांनी वाचवले २० हून अधिक जीव!

PMC Disaster Management Swings into Action : नवले पुलावरील भीषण अपघातानंतर पुणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने तत्काळ बचावकार्य करत आग विझवली, जखमींना रुग्णालयात दाखल केले आणि सुमारे १०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नवले पूल येथे गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या भीषण अपघातानंतर पुणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. तीन वाहनांना आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन विभागाची तीन फायर इंजिन, दोन रेस्क्यू व्हॅन, तसेच ‘पीएमआरडीए’च्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या.

