Navale Bridge Accident: पुण्यात नवले पुलावर पुन्हा अपघात; एकाच दिवसात दोन घटना

Pune Latest News: पुण्यातील नवले पुलाजवळ पुन्हा अपघात झाला आहे. नवले पुलाजवळ झालेला आज दिवसभरातला हा दुसरा अपघात असून चारचाकी वाहनाचं मोठं नुकसान झालंय. चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ही घडल्याचं प्रथमदर्शींनी सांगितलं. .नवले पुलाजवळच्या स्वामी नारायण मंदिर परिसरात ही अपघाताची घटना घडली आहे. या अपघातामध्ये एकजण किरकोळ जखमी झाला. कार चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने गाडी थेट दुभाजकावर आदळली. या अपघातामध्ये सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही..पहिला अपघात पहाटेसोमवारी सायंकाळच्या दरम्यान नवले पुलाजवळ एक अपघात झाला. त्यापूर्वी पहाटे पहिला अपघात झाला. स्कूलबसने कारला धडक दिल्याने कारचा मागचा भाग पूर्णपणे चेंदामेंदा झाला आहे. तर स्कूलबसच्या बोनेटचं नुकसान झालं आहे. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, यात दोघे जण जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर नवले पुलावर मोठी वाहतूककोंडीही झाली होती..Viral Video : "भारतात सुट्टीसाठी भीक मागावी लागते, सिंगापूरमध्ये 'लीव्ह' फक्त सांगायची"! वर्क कल्चरची तफावत उघड करणारा व्हिडिओ व्हायरल.वेग मर्यादा निश्चितभूमकर ब्रिज ते नवले ब्रिजवर जास्तीत जास्त वेग मर्यादा ३० किमी करण्यात आलेली आहे. पुणे वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्धीपत्रक काढलं होतं. त्यानुसार दि. २५ नोव्हेंबरपासून नवे नियम लागू करण्यात आलेले आहेत. वाहनधारकांनी वेगावर नियंत्रण ठेवण्याचं आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आलेलं आहे. .Premium|Siddhapeeth Minimum Wage Dispute : सिद्धपीठातील कामगारांच्या किमान वेतनासाठी कायदेशीर लढा आणि अहिंसक आंदोलनाची रणनीती.१३ नोव्हेंबरला भीषण अपघातमागील महिन्यात १३ नोव्हेंबर रोजी नवले पुलावर भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर अनेक जण जखमी झाले होते. त्यानंतर चार दिवसांनी नवले पूल परिसरात आणखी एक अपघाताची घटना घडली होती. यावेळी भुमकर पुलावर चार ते पाच गाड्या एकमेकांना भिडल्या होत्या. यात ३ गाड्याचं नुकासान झालं होतं. आता सोमवारी पुन्हा दोन अपघात झाले आहे.