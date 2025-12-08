पुणे

Navale Bridge Accident: पुण्यात नवले पुलावर पुन्हा अपघात; एकाच दिवसात दोन घटना

Accident Occurred Near Swaminarayan Temple, Navale Bridge: नवले ब्रिजवर अपघातांची मालिका सुरुच आहे. या रस्त्यावर वेग मर्यादा कमी केलेली असली तरी अपघात मात्र कमी होत नाहीयेत.
Pune Navale Bridge Accident

Pune Navale Bridge Accident

संतोष कानडे


Pune Latest News: पुण्यातील नवले पुलाजवळ पुन्हा अपघात झाला आहे. नवले पुलाजवळ झालेला आज दिवसभरातला हा दुसरा अपघात असून चारचाकी वाहनाचं मोठं नुकसान झालंय. चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ही घडल्याचं प्रथमदर्शींनी सांगितलं.

