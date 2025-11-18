Pune Navale Bridge: नवले पुलाजवळ तातडीने उपाययोजना करा; डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, भीषण अपघाताची तत्काळ चौकशी करावी

पुणे : ‘‘शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी, अपघात कमी व्हावेत, यासाठी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी,’’ असा आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सोमवारी (ता. १७) दिला..नवले पुलाच्या ठिकाणी झालेल्या भीषण अपघाताची संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ चौकशी करावी, या मार्गावर आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशाही सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या पुणे शहरातील वाहतूक सुधारणेबाबत विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी त्यांनी सूचना दिल्या..या वेळी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे, पुणे शहराचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, ‘एनएचएआय’चे प्रकल्प संचालक संजय कदम आदी उपस्थित होते. ‘सेव्ह लाइफ फाउंडेशन’चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पियुष तिवारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते..‘सेव्ह लाइफ फाउंडेशन’ने तीन-चार वर्षापूर्वी नवीन कात्रज बोगदा ते नवले पुलादरम्यान होणाऱ्या अपघातांची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सुचविण्याबाबत सविस्तर अहवाल सादर केला होता. त्याअनुषंगाने सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने अनेक उपाययोजना केल्या होत्या. पुन्हा या मार्गाचा सविस्तर अभ्यास ‘फाउंडेशन’ने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या सहकार्याने करावा, अशा सूचना डॉ. पुलकुंडवार यांनी दिल्या. तर, ‘अहवाल दोन आठवड्यात सादर करू, असे आश्वासन तिवारी यांनी या वेळी दिले..‘...तर परवाना निलंबित करा’‘शहरात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येकाला दंड केला जावा. तसेच, तीनपेक्षा अधिकवेळा उल्लंघन झाल्यास संबंधितांचा वाहनचालक परवाना नियमानुसार निलंबित करणे आणि त्यानंतरही उल्लंघन केल्यास जप्त करण्याची कारवाई करावी,’ असेही डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले. तर ‘रस्ते सुरक्षेच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यासाठी दरमहा जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी. आधीच्या बैठकीत सुचविलेल्या उपाययोजनांची कामे पूर्ण होतील, याची खात्री करावी,’ असेही ते म्हणाले..Pune News: 'विमाननगरमध्ये तिसऱ्यांदा एकेरी वाहतुकीचा प्रयोग'; वाहतूक कोंडीवर पोलिसांचा उपाय, आजपासून सुरु.वाहतूक नियमनासाठी ‘ट्रॅफिक वॉर्डन’‘पुणे शहर वाहतूक शाखेने अतिरिक्त मनुष्यबळाच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला असून, त्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. तोपर्यंत वाहतूक शाखेच्या मागणीनुसार संबंधित रस्त्याची मालकी असलेल्या यंत्रणेने वाहतूक नियमनासाठी ‘ट्रॅफिक वॉर्डन’ देण्याची जबाबदारी राहील,’ असे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.वाहतुकीच्या अनुषंगाने ‘एकात्मिक नियंत्रण केंद्र’ आवश्यक असून, त्या अनुषंगाने हैदराबाद येथील नियंत्रण केंद्राचा अभ्यास आवश्यक करण्यात येईल.- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.