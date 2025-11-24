Navale Bridge: नवले पूल परिसरातील सेवारस्त्याचे विस्तारीकरण; वाहनचालकांना दिलासा, वाहतूक कमी होण्यास मदत

पुणे : नवले पुलावर झालेल्या अपघातानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) नवले पूल जवळच्या सेवा रस्त्याचे विस्तारीकरण केले आहे. त्यामुळे सेवा रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांची सोय होणार आहे..दुचाकी आणि तीनचाकी चालकांना आता पुलावर येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. परिणामी नवले पुलावरील वाहतूक कमी होण्यास मदत होणार आहे. नवले पूल येथील सेवा रस्ता पूर्वी दोन मार्गिकेचे होता, तो आता ३.५ मीटर वाढविला आहे..त्यामुळे रस्ता १०.५ मीटरचा झाला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत रस्त्यांची रुंदी वाढल्याने वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सेवा रस्त्यावरून होणारी वाहतूक तुलनेने अधिक सुरळीत होईल. तसेच, अशा वाहनांना आता नवले पुलावर येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने चार ते पाच दिवसांत अतिरिक्त मार्गिका सुरू केली..हा फायदा होणारतिसरी मार्गिका उपलब्ध झाल्यामुळे वाहतुकीचे नियोजन व्यवस्थित करता येईलसकाळी, सायंकाळी होणारी वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईलजड वाहने आणि इतर लहान वाहने यांच्यासाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध.Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सेवा रस्त्यावर तिसरी मार्गिका केली आहे. ३.५ मीटरने रस्त्याची रुंदी वाढविण्यात आली आहे. परिणामी वाहनचालकांना दिलासा मिळणार आहे.- संजय कदम, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.