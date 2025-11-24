Navale Bridge Pune: भूमकर ब्रिज ते नवले ब्रिजपर्यंत वेग मर्यादा निश्चित; पुणे वाहतूक पोलिसांचा नवा नियम नक्की वाचा

Pune Accident: पुण्यातल्या नवले ब्रिजवर सातत्याने होणाऱ्या अपघातावर प्रशासकीय यंत्रणांकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. भूमकर पूल ते नवले पूल यादरम्यान वाहनांना वेगावर मर्यादा घालाव्यात, अशा सूचना नुकत्याच केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केल्या होत्या. आता पोलिस प्रशासानाने याबाबत प्रसिद्धपत्रक काढलेलं आहे..भूमकर ब्रिज ते नवले ब्रिजवर जास्तीत जास्त वेग मर्यादा ३० किमी करण्यात आलेली आहे. पुणे वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी याबाबत प्रसिद्धीपत्रक काढलं असून उद्या, मंगळवार, दि. २५ नोव्हेंबरपासून नवे नियम लागू करण्यात आलेले आहेत..प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलंय की, पुणे शहर वाहतूक विभाग हद्दीतील कात्रज बाह्यवळण मार्गावरील कात्रज नवीन बोगदा ते नवले पूल यादरम्यान वेगामुळे वाहनांनचा वारंवार अपघात होतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सदर रस्त्यावरील वाहनांचा वेग मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे. रस्त्यावरील अपघाताचे प्रमाण व वाहतूक कोंडी कमी करणे तसेच वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे होण्याकरीता उपाययोजना करण्यात येत आहेत..Sangli Water Storage: दमदार पावसाची कमाल! सांगलीत तब्बल ३९ प्रकल्प पूर्ण भरले; टंचाईग्रस्त तालुक्यांनाही मिळाला दिलासा.प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटलंय की, महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्र. एम. व्ही. ए. ०१९६/८७१/सीआर ३७/टीआरए २. दिनांक २७/०९/१९९६ च्या नोटीफिकेशन नुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६(१) (२) (बी), ११६(४) आणि ११७ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन रस्त्यावर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने (फायरब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहीका, इ.) खेरीज करून वेगमर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे..Dhule Municipal Election : धुळे महापालिका निवडणुकीत मोठा घोळ! एका प्रभागातील शेकडो मतदार दुसऱ्या प्रभागात; राजकीय पक्षांना डोकेदुखी.कात्रज बायपास मार्गावरील भूमकर ब्रिज ते नवले ब्रिज दरम्यानच्या मार्गावर सर्व प्रकारच्या वाहनांनसाठी जास्तीत जास्त वेग मर्यादा ३० किलोमीटर प्रतितास करण्यात येत आहे, असं प्रसिद्धीपत्रकामध्ये सांगितलं आहे. त्यामुळे वाहन चालकांनी आपल्या वाहनाचे स्पीडोमीटर नियमित तपासावे, बोर्डिंग व चिन्हांकडे लक्ष द्यावे. या अधिसूचनेचा उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर CCTV व स्पीड गन प्रणालीद्वारे नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.