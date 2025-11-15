पुणे

Navale Bridge Accident: नवले ब्रिजवर वाहनांच्या वेगावर येणार मर्यादा; 'इतका' वेग बंधनकारक, मुरलीधर मोहोळ यांच्या सूचना

Union Minister Murlidhar Mohol Orders Speed Limit Reduction to 30 kmph at Pune's Navale Bridge to Prevent Accidents: नवले पुलावर लवकरच वेगमर्यादा येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या अपघातामुळे प्रशासनालादेखील खडबडून जाग आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणेः ''नवले पूल येथे वारंवार अपघात होत आहेत. त्यामुळे वाहनांना प्रतितास ६० किलोमीटर ऐवजी प्रतितास ३० इतकी वेगमर्यादेचे बंधन घाला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठका झालेल्या नाहीत. या बैठका घेण्यास सुरवात करा,'' असे आदेश केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी बैठकीत दिले.

