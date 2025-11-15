Navale Bridge Accident: नवले ब्रिजवर वाहनांच्या वेगावर येणार मर्यादा; 'इतका' वेग बंधनकारक, मुरलीधर मोहोळ यांच्या सूचना

पुणेः ''नवले पूल येथे वारंवार अपघात होत आहेत. त्यामुळे वाहनांना प्रतितास ६० किलोमीटर ऐवजी प्रतितास ३० इतकी वेगमर्यादेचे बंधन घाला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठका झालेल्या नाहीत. या बैठका घेण्यास सुरवात करा,'' असे आदेश केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी बैठकीत दिले..नवले पूल येथील अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ यांनी आज राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे महापालिका, पोलिस, आरटोओ, पीएमआरडीए यासह अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. आमदार भीमराव तापकीर, महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे, पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे संजय कदम आदी अधिकारी आदी उपस्थित होते..Hidden Dangers of Eating Too Much Sugar: प्रमाणापेक्षा जास्त साखर खाल्ल्याने शरीरावर होतात 'हे' परिणाम होतात! वेळीच सावध व्हा.नवले पूल परिसरातील अपघातांना आळा घालण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांसह अल्पकालीन उपाययोजना त्वरित करण्यात याव्यात. आज ज्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे. त्याची सर्व विभागांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या कामांचा आढावा घेण्यासाठी डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात बैठक घेतली जाईल. तोपर्यंत ही कामे पूर्ण करा. कात्रज बोगद्यापासून उतार व वळणाचा रस्ता असल्याने वाहनांवरचे नियंत्रण जात आहे. त्यामुळे वाहनांची वेगमर्यादा ही प्रतितास ३० किलोमीटर इतकी करा. खेड-शिवापूर टोलनाक्यावर आरटीओमार्फत जड व अवजड वाहनांची अतिभार, ब्रेक आणि इतर तांत्रिक बाबींची तपासणी करा. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी असे आदेश मोहोळ यांनी दिले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनांनुसार जांभूळवाडी ते वडगाव परिसरात विविध सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक नियमित घेणे, सेवारस्त्यांचे रखडलेले काम त्वरित पूर्ण करणे आणि वडगाव पुलाच्या रुंदीकरणाचे काम तत्काळ सुरू करा. जांभूळवाडी–रावेत उन्नत मार्गाचा आराखडा तयार आहे. तो मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाणार असल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले..Belgaum News: ३०% प्रवेश घट, ६२% विद्यार्थी खासगी शाळांत; सरकारी शिक्षण व्यवस्था कोलमडतेय का? पालकांचा वाढता इंग्रजी माध्यमाकडे कल!.तातडीच्या उपाययोजना- स्पीड गन्सची संख्या ३ वरून ६ पर्यंत वाढवणे- वेगमर्यादा ६० किलोमीटर प्रतितास ऐवजी ३० किलोमीटर प्रतितास करणे- रस्त्यावरील रिफ्लेक्टर्स वाढवणे- पीएमपीने अधिकृत बसथांबे उभारणे- सेवारस्त्यांवरील सर्व अतिक्रमणे त्वरित हटवणे- जड वाहनांवर कडक कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.