पुणे : कला, संस्कृती, गायन, वादन, भजन, नृत्य, संगीत यांचा मनोहारी संगम असणाऱ्या 'पुणे नवरात्रौ महोत्सवा'चे आयोजन केले आहे. याचे उद्घाटन सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी साडेचार वाजता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे होणार आहे. सर्व कार्यक्रम रसिकांसाठी विनामूल्य असल्याची माहिती आयोजक व अध्यक्ष आबा बागूल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..बागूल म्हणाले, ''घटस्थापनेच्या दिवशी शिवदर्शन येथील लक्ष्मी माता मंदिरात जयश्री व आबा बागूल यांच्या हस्ते विधिवत घटस्थापना होईल. भटक्या विमुक्त समाजातील मुलांचे संगोपन, शिक्षण व संस्कारांसाठी अविरत काम करणारे समाजसेवक गिरीश प्रभुणे यांना महर्षी पुरस्काराने सन्मानित केले जाईल. सलग ११ दिवस विजयादशमीपर्यंत रोज सायंकाळी सात वाजता गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होतील.'' यावेळी कोषाध्यक्ष नंदकुमार बानगुडे, उपाध्यक्ष घनश्याम सावंत, सचिव नंदकुमार कोंढाळकर उपस्थित होते..मीनाक्षी मंदिराचे वैभव पुण्याततमिळनाडूतील मदुराई येथे १६ व्या शतकात उभारलेले ऐतिहासिक आणि स्थापत्यशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेले मीनाक्षी मंदिर यंदा पुण्यातच अनुभवण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. शिवदर्शन, सहकारनगर येथील श्री लक्ष्मी माता मंदिराच्या प्रांगणात एक एकरात मदुराईच्या मंदिराची हुबेहूब प्रतिकृती साकारण्यात येत आहे..या देखाव्यात ७० फूट उंचीचे भव्य गोपूर, तसेच मीनाक्षी मंदिरातील पौराणिक कथा, देवता, संत आणि विद्वानांच्या शिल्पांची नक्षी, विविध मंडपांतील खांबांवरील सुसंस्कृत शिल्पकाम, रंगीबेरंगी चित्रकला आणि वास्तुशैलीचे विविध पैलू पुणेकरांना पहावयास मिळणार आहेत..