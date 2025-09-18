पुणे

Pune Navratra Mahotsav : ‘पुणे नवरात्रौ महोत्सवा’मध्ये कला, संस्कृती, गायनाचा संगम; चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते उद्‍घाटन

Ganesh Kala Krida : पुण्यात ११ दिवसांच्या ‘नवरात्रौ महोत्सवा’ची सुरुवात गणेश कला क्रीडा रंगमंचावर झाली असून, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम रसिकांसाठी विनामूल्य सादर होणार आहेत.
Pune Navratra Mahotsav

Pune Navratra Mahotsav

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कला, संस्कृती, गायन, वादन, भजन, नृत्य, संगीत यांचा मनोहारी संगम असणाऱ्या ‘पुणे नवरात्रौ महोत्सवा’चे आयोजन केले आहे. याचे उद्‍घाटन सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी साडेचार वाजता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे होणार आहे. सर्व कार्यक्रम रसिकांसाठी विनामूल्य असल्‍याची माहिती आयोजक व अध्यक्ष आबा बागूल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

Loading content, please wait...
pune tourism
pune womens
Pune Ganesh Visarjan Traffic Changes
Miraj cultural events
Rangoli art in Pune
Meenakshi Temple replica

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com