पुणे

माधवी खंडाळकर कुणाच्या सांगण्यावरून बोलत आहेत? राष्ट्रवादीतला अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर; रुपाली ठोंबरेंचे चाकणकरांवर गंभीर आरोप

rupali chakankar and rupali patil: पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटात महिला नेत्या एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी माधवी खंडाळकर यांनी कुणाच्या सांगण्यावर गुन्हा दाखल केला, असा सवाल केला आहे.
Pune NCP conflict

Pune NCP conflict

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सध्या रुपाली चाकणकर आणि रुपाली ठोंबरे पाटील यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीने रुपाली ठोंबरे पाटील यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आज त्यांनी अजित पवार यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
Rupali chakankar
rupali patil thombare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com