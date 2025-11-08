माधवी खंडाळकर कुणाच्या सांगण्यावरून बोलत आहेत? राष्ट्रवादीतला अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर; रुपाली ठोंबरेंचे चाकणकरांवर गंभीर आरोप

पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सध्या रुपाली चाकणकर आणि रुपाली ठोंबरे पाटील यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीने रुपाली ठोंबरे पाटील यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आज त्यांनी अजित पवार यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला..पक्षाने मला खुलासा मागितलारुपाली ठोंबरे पाटील म्हणाल्या, "पक्षाने मला खुलासा मागितला आहे, तो मी पुढील सात दिवसांत देईन. मला नोटीस नव्हे, तर खुलासा पत्र काल रात्री मिळालं. रुपाली चाकणकर यांच्याबाबत मी माध्यमांमध्ये जे वक्तव्य केलं, त्याबद्दल पक्षाने खुलासा मागितला आहे. मी कायदेशीर उत्तर देईन आणि माझा बचाव तसेच सत्य मी त्या खुलाशात मांडेन.".माधवी खंडाळकर यांच्यावर 354 चा गुन्हा दाखलत्या पुढे म्हणाल्या, "माधवी खंडाळकर यांनी कुणाला फोन केले याचा CDR मी काढणार आहे. पोलिस स्टेशनमधला वाद सुरुवातीला मिटला होता, पण नंतर गुन्हा दाखल झाला. पोलिस आयुक्तांना तक्रार दिल्यानंतर पुन्हा FIR दाखल झाला. आधी तक्रार मागे घेतली, मग गुन्हा का दाखल केला?मीही माधवी खंडाळकर यांच्यावर 354 चा गुन्हा दाखल केला आहे. त्या आज अजित पवारांना भेटल्या. अजितदादांना कोणीही भेटू शकतं. पण माधवी खंडाळकर यांनी दाखल केलेला गुन्हा कुणाच्या सांगण्यावरून दाखल झाला, याचा तपास व्हावा, अशी विनंती मी पोलिस आयुक्तांना केली आहे.".नुसता राडा, गुन्हा दाखल होताच Rupali Patil पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचल्या | Pune News | Sakal News.आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा मागितला"मी त्यांच्या (रुपाली चाकणकर) आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा मागितला आहे. पक्ष आणि आयोग वेगळे असले तरी यापूर्वीही माझ्याविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट करणारी स्नेहल चव्हाण ही मुलगी रुपाली चाकणकर यांचीच होती.हे सर्व पुरावे मी सुनील तटकरे आणि अजित पवार यांना दिले आहेत. माझ्या खुलाशाच्या पत्रातही हे पुरावे जोडणार आहे. माधवी खंडाळकर त्या व्हिडिओत रुपाली चाकणकर यांना 'फोन लावा' असं म्हणताना दिसतात. मग चाकणकर यांचा यात संबंध नसेल तर त्यांना फोन का लावला?" असा सवालही रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी उपस्थित केला..माधवी खंडाळकर काय म्हणाल्या?दुसरीकडे माधवी खंडाळकर यांचं म्हणणं आहे की, "मी रुपाली पाटील यांच्या विरोधात अजित पवारांची भेट घेतली. रुपाली पाटील यांच्या घरच्यांनी माझ्यावर दबाव टाकून मला जबरदस्तीने व्हिडिओ बनवायला लावला होता. या सर्व प्रकरणात पोलीस निर्णय देतील. गुन्हा दाखल झालेला आहे. दादांनी (अजित पवार) याबाबतची माहिती घेतली आहे. मी रुपाली चाकणकर यांना फोन केलेला नाही.".Rupali Patil Thombre vs Rupali Chakankar: पक्षाची नोटीस, ठोंबरेंची खोचक प्रतिक्रिया | NCP | Pune News | Sakal News.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.