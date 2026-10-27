Pune Exam New: पुण्यात भरती परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेचे फोटो व्हॉट्सॲपवर पाठवले; उमेदवाराविरुद्ध गुन्हा दाखल

पुणे : रेडिओ ॲस्ट्रोफिजिक्स' संस्थेच्या 'वर्क असिस्टंट' पदाच्या परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान प्रश्नपत्रिकेचा संच व्हॉट्सॲपद्वारे इतरांना पाठवून गोपनीय माहिती बेकायदेशीररित्या उघड केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी एका उमेदवाराविरुद्ध 'ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्ट' (शासकीय गुपिते अधिनियम) अंतर्गत चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.विवेक बबन हाडवळे (वय ४०, एनसीआरए कॉलनी, पुणे) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी वैभव पांडुरंग शेरकर (वय ३५, रा. बदलापूर, कल्याण) यांनी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना २३ मे २०२५ रोजी 'नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ ॲस्ट्रोफिजिक्स' पुणे येथील केंद्रावर भरती प्रक्रियेची परीक्षा सुरू असताना घडली. या परीक्षेला बसलेल्या विवेक हाडवळे याने चलाखीने स्वतःचा मोबाईल फोन परीक्षा केंद्रात नेला. परीक्षा सुरू असताना त्याने आपल्या मोबाईलमधून मूळ प्रश्नपत्रिकेच्या संचाचे फोटो काढून ते व्हॉट्सॲपद्वारे केंद्राबाहेरील दुसऱ्या व्यक्तींना पाठवले. .केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या या संशोधन संस्थेच्या संवेदनशील आणि गोपनीय परीक्षेची माहिती बेकायदेशीररित्या उघड करून त्याने प्रशासनाची फसवणूक केली. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवर तपास करून २६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.केंद्र सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१६(२), ३१६(५) सह 'ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्ट १९२३' च्या कलम ५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांनी परीक्षा केंद्राला भेट देऊन पाहणी केली. या गुन्ह्याचा पुढील तपास चतु:शृंगी पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.