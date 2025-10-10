पुणे

Pune NDA: पुण्यात 'एनडीए'मध्ये आठरा वर्षीय कॅडेटचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं? पोलिसांनी व्यक्त केला संशय

Latest Defence news Court of Inquiry ordered by NDA: नॅशनल डिफेन्स अॅकॅडमीमध्ये कॅडेटचा मृत्यू नेमका कसा झाला, याबाबत पोलिस तपासकरीत आहेत.
संतोष कानडे
Pune Latest News: पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीमध्ये शुक्रवारी सकाळी एका १८ वर्षीय कॅडेटचा मृतदेह आढळला. अंतरिक्ष कुमार सिंग (वय १८) असे मृत कॅडेटचे नाव आहे. अंतरीक्ष हा उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील रहिवासी होता.

pune
Army
NDA

