NDA Graduation Ceremony : “युद्ध रणांगणावरच नाही, विचारांमध्येही लढले जाते...” एनडीए दीक्षांत समारंभात डॉ. अजय कुमार यांचा भावनिक संदेश

पुणे : ''आधुनिक युद्ध आता केवळ रणांगणापुरते मर्यादित नसून, ते विचार, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाच्या पातळीवरही लढले जात आहे. त्यामुळे एखाद्या राष्ट्राची महानता त्याच्या संपत्तीत नसून बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेत आहे. या वेगाने बदलणाऱ्या जगात भारत कोणत्या दिशेने पुढे जाईल, हे भविष्यातील तुमच्यासारख्या अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे ज्ञान, कौशल्य आणि सजगता यांनी स्वतःला सतत सक्षम ठेवणे आवश्यक आहे,'' असे प्रतिपादन केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार यांनी केले..राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) १४९ व्या तुकडीचा दीक्षांत सोहळा शनिवारी (ता. २९) उत्साहात पार पडला. त्यावेळी डॉ. कुमार बोलत होते. 'एनडीए'चे कमांडंट व्हाइस ॲडमिरल अनिल जग्गी, उप-कमांडंट आणि मुख्य प्रशिक्षक एअर व्हाइस मार्शल सरताज बेदी, प्राचार्य डॉ. विनय दीप उपस्थित होते. या दीक्षांत समारंभात ३२८ छात्रांना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची पदवी प्रदान करण्यात आली. यामध्ये ७२ छात्रांना बी.एस्सी., ९२ बी.एस्सी (संगणकशास्त्र), ५२ बी.ए आणि ११२ बी. टेक शाखेची पदवी प्रदान करण्यात आली. .यामध्ये १८ मित्र देशांच्या छात्रांचा तर दुसऱ्या तुकडीतील १५ महिला छात्रांचा समावेश आहे. दरम्यान, नऊ सूर्यकिरण विमानांनी हवाई प्रात्यक्षिके सादर केली. डॉ. कुमार म्हणाले, ''भविष्यातील युद्धात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नेटवर्क-सेंट्रिक ऑपरेशन्स, सायबर क्षमता आणि अंतराळ क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असेल. या बदलत्या स्वरूपाच्या युद्धांना सामोरे जाण्यासाठी आयुष्यभर शिकत राहण्याची वृत्ती जोपासणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत बुद्धिमत्ता, प्रामाणिकता आणि धैर्य या मूल्यांचा संगम घडतो आणि तुम्ही या गौरवशाली परंपरेचे खरे वारसदार आहात. ज्याच्याकडे बुद्धी आणि धैर्य दोन्ही असते, तोच अजेय ठरतो. बालाकोटमधील भारताच्या कारवाईने हे सिद्ध केले की, ठाम निर्णय, अचूक अंमलबजावणी आणि संयमित संदेशवहन हेच आधुनिक नेतृत्वाचे खरे मापदंड आहेत.''.Pune Crime : ४०० किलो सोयाबीन; दोन मोटारसायकलीसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; स्थानिक गुन्हे शाखेचा संयुक्त मोहीम यशस्वी!.'वाचन व्यक्तिमत्त्व सक्षम बनवते' व्हाइस ऍडमिरल जग्गी म्हणाले, ''आज तुम्हाला पदवी प्रदानहोत असली, तरी शिक्षणाचा प्रवास इथेच थांबत नाही. जशी शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी व्यायाम आवश्यक असतो, तसंच मन तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी वाचन आवश्यक आहे. त्यामुळे भरपूर वाचन करा. योग्य पुस्तके आपल्या मानसिक आणि नैतिक क्षमतांना विकसित करतात आणि व्यक्तिमत्त्व अधिक सक्षम बनवतात.''.छात्रांची चमकदार कामगिरी'एनडीए'तील लष्करी प्रशिक्षणाबरोबरच चार छात्रांनी अभ्यासातही चमकदार कामगिरी करून रौप्यपदक पटकाविले. अनुराग गुप्ता याने बी.ए शाखेत, विश्वेश भालेराव याने बी.टेक शाखा, अनन्या बलुनी हीने संगणकशास्त्र, तर कार्तिक महेश्वरी याने बी.एस्सी शाखेत रौप्यपदक मिळविले.