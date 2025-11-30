पुणे

NDA Cadet Achievement : एनडीए पदवीदान सोहळा; चार छात्रांची चमकदार कामगिरी, ‘स्वत:वर विश्वास’चा विजय

Silver Medalists Shine Bright : एनडीएच्या १४९ व्या तुकडीतील चार रौप्यपदक विजेत्या छात्रांनी, ज्यात अनन्या बलुनी, विश्वेश भालेराव आणि कार्तिक माहेश्वरी यांचा समावेश आहे, कठोर प्रशिक्षण आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर आपले यश सिद्ध केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) तुकडीचा पदवी प्रदान सोहळा शनिवारी दिमाखात पार पडला. यामध्ये ‘एनडीए’तील लष्करी प्रशिक्षणासोबतच चार छात्रांनी अभ्यासातही चमकदार कामगिरी करून रौप्यपदक पटकाविले. ‘स्वत:वर विश्वास असेल तर काहीही अशक्य नाही’, हेच या छात्रांनी प्रत्यक्षात दाखविले. सैन्य दलात करिअर करा : अनन्या बलुनी

