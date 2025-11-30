NDA Cadet Achievement : एनडीए पदवीदान सोहळा; चार छात्रांची चमकदार कामगिरी, ‘स्वत:वर विश्वास’चा विजय

पुणे : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) तुकडीचा पदवी प्रदान सोहळा शनिवारी दिमाखात पार पडला. यामध्ये ‘एनडीए’तील लष्करी प्रशिक्षणासोबतच चार छात्रांनी अभ्यासातही चमकदार कामगिरी करून रौप्यपदक पटकाविले. ‘स्वत:वर विश्वास असेल तर काहीही अशक्य नाही’, हेच या छात्रांनी प्रत्यक्षात दाखविले. सैन्य दलात करिअर करा : अनन्या बलुनी.‘‘मी मूळची उत्तराखंडची असली तरी सध्या फरिदाबाद येथे वास्तव्यास आहे आणि माझे शालेय शिक्षणही तेथूनच झाले. माझे वडील उद्योगपती तर आई गृहिणी आहे. त्यामुळे माझी कोणतीही सैनिकी पार्श्वभूमी नव्हती. ‘एनडीए’मधील तीन वर्षांचा माझा प्रवास अविस्मरणीय ठरला. प्रशिक्षणानंतर स्वतःमध्ये झालेला सकारात्मक बदल मला स्पष्ट जाणवतो. तुम्हाला स्वतःवर विश्वास असेल, तर नक्की सैन्य दलाची करिअर म्हणून निवड करा,’’ असे अनन्या बलुनीने सांगितले. लहानपणापासून विमानांचे आकर्षण : विश्वेश भालेराव.‘‘मी मूळचा पुण्याचा. माझे शालेय शिक्षण डीएव्ही पब्लिक स्कूलमध्ये झाले. आमच्या कुटुंबात आई, वडील आणि मोठी बहीण आणि तिघेही डॉक्टर. मला लहानपणापासूनच विमानांचे प्रचंड आकर्षण होते. आमच्या घराच्या छतावरून लोहगाव विमानतळ येथून उडणारी वायुसेनेची विमाने दिसायची आणि तेव्हा मनात एकच विचार ठाम व्हायचा मी हवाई दलाचा अधिकारीच होणार. अकरावी-बारावीत असतानाच वैमानिक बनण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून अभ्यास आणि तयारी सुरू केली होती,’’ असे विश्वेश भालेराव म्हणाला..Mumbai Crime: लेकराचा जेवणास नकार, जन्मदात्याला राग अनावर, वायर आणि श्वानाच्या पट्ट्याने...; संतापजनक कृत्याने मुंबईत खळबळ .प्रशिक्षणामुळे अंतर्बाह्य बदललो : कार्तिक माहेश्वरी‘‘मी मूळचा उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील. माझे शालेय शिक्षणही तेथेच झाले. माझे वडील उद्योगपती आणि आई शिक्षिका आहे. ‘एनडीए’मध्ये आल्यावर कडक शिस्त, कठोर दिनक्रम आणि खडतर खडतर प्रशिक्षणामुळे अंतर्बाह्य बदललो. ‘एनडीए’मधील तीन वर्षे अत्यंत कठोर, पण घडवणारी ठरली. आता पुढे सैन्यात अधिकारी म्हणून योगदान देण्याचा माझा मानस अधिक दृढ झाला आहे,’’ असे कार्तिक माहेश्वरी याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.