कोरोनाबाधितांना कारवाईची "लस'; सतरा दिवस घराबाहेर न पडण्याचे बंधन 

पुणे - कोरोनाची लक्षणे नसलेल्या, सौम्य आणि अतिसौम्य लक्षणांच्या रुग्णांना (पॉझिटिव्ह) 17 दिवस घराबाहेर (होम आयसोलेशन) पायही ठेवता येणार नाही, तर गंभीर त्रास असणाऱ्यांना डॉक्‍टरांच्या सल्ल्यानुसार हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लाणार आहे. या रुग्णांवर महापालिका, पोलिसांसह उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टारांची नजर राहणार आहे. ती चुकवून घराबाहेर येणाऱ्यांना कारवाईचा "डोस' दिला जाणार आहे. कोरोनाची साथ पसरत असल्याचे आकडे पुढे येत असले, तरी लक्षणे नसलेले रुग्ण आढळून येत आहेत. त्याचवेळी अत्यवस्थ रुग्ण आणि मृत्युदरही वाढत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, सध्या गंभीर रुग्णांना नेमक्‍या सुविधा पुरवून मृत्युदर कमी करण्याच्या उद्देशाने आरोग्य यंत्रणा पावले उचलत आहे. त्यामुळे अजिबात लक्षणे नसलेल्या, सौम्य, अतिसौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना हॉस्पिटलऐवजी घरीच विलग ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात रविवारी (ता. 21) झाली. ती करताना रुग्ण व त्याच्या घरातील अन्य सदस्यांबाबत कठोर बंधने घातली आहेत. टेलिफोनी कन्सल्टिंग

लक्षणे दिसून आलेला दिवस किंवा त्यानंतर तपासणी केलेल्या तारखेपासून "होम आयसोलेशन'चा कालावधी गृहीत धरण्यात येणार आहे. या कालावधीत खासगी किंवा महापालिकेचे डॉक्‍टर "टेलिफोनी कन्सल्टिंग' करणार आहेत. 17 दिवसांनंतर रुग्णाला घराबाहेर जाता येईल आणि पुन्हा "स्वॅब' तपासणी करण्याची गरज नाही, असे महापालिकेचे सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे यांनी सांगितले. "होम आयसोलेशन'मध्ये रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आपल्या डॉक्‍टरांचा रोज सल्ला घेतला पाहिजे. या काळात त्रास जाणवल्यास महापालिका आणि डॉक्‍टरांना कल्पना द्यावी; ज्यामुळे संबंधित यंत्रणा तातडीने उपचार करेल आणि रुग्ण बरे होण्यास मदत होईल.

- शेखर गायकवाड, आयुक्त महापालिका घरी विलग राहिलेल्या रुग्णाच्या प्रकृतीची चौकशी केली जात असून, रुग्ण घरातच आहे का, त्याचा मोबाईल स्वत:कडेच आहे का, या बाबींसह खबरदारीच्या उपायांबाबत प्रत्येक रुग्णाच्या संपर्कात राहून काळजी घेत आहे. विलगीकरणाचा कालावधी संपेपर्यंत रुग्णाची विचारपूस केली जाणार आहे.

- अशोक मोरोळे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, गुन्हे शाखा

अशा वेळी घ्या डॉक्‍टरांचा सल्ला

- धाप लागणे, श्‍वसनात अडथळे

- छातीत दुखणे, वेदना होणे

- संभ्रमावस्था, शुद्ध हरपणे

- ओठ, चेहरा निळसर होणे रुग्णांसाठी सूचना

- तीन पदरांचा मास्क वापरावा

- घरातील ज्येष्ठ आणि अन्य आजार असलेल्यांच्या संपर्कात नसावे

- पुरेशी झोप घ्यावी, द्रवपदार्थांचे सेवन करावे

- खोकताना काळजी घ्यावी

- स्वत:च्या वस्तू इतरांकडे देऊ नये

- डॉक्‍टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधे घ्यावीत

