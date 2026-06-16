Pune Kondhwa Anti Superstition Case: पुण्यात भोंदूगिरीचा प्रकार! रोग बरा करण्यासाठी दिले बाटलीतून पाणी; आठ जणांवर गुन्हा दाखल

Pune anti superstition raid 2026: प्रार्थनेच्या माध्यमातून आणि बाटलीत दिलेले पाणी पिल्याने असाध्य आजार बरे करण्याचा दावा करणाऱ्या एका धर्मगुरूसह आठ जणांविरुद्ध कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोंढव्यातील एका प्रार्थनास्थळात अंधश्रद्धा निर्मूलन करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला..कोंढव्यातील शिवनेरीनगर परिसरातील एका प्रार्थनास्थळात हा प्रकार घडला. या प्रकरणी अंधश्रध्दा मुक्ती मिशन या संस्थेच्या येरवड्यातील एका ३२ वर्षीय महिला कार्यकर्तीने कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार केनेथ पॉल सिल्वे (रा. क्वीन्स टाउन, चिंचवड) या संशयितासह सात ते आठ जणांविरुद्ध महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Broiler Chickens Death : एका रात्रीत पोल्ट्रीमधील सुमारे 3600 बॉयलर कोंबड्यांचा अचानक मृत्यु; सुमारे सात लाखाचे नुकसान, उष्माघाताने मृत्यू झाल्याचा अंदाज.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष खेतमाळस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी महिला आणि त्यांची मैत्रीण रविवारी (ता. १४) दुपारी कोंढवा येथील प्रार्थनास्थळात या प्रकाराची खातरजमा करण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी त्याठिकाणी तीनशेहून अधिक महिला-पुरूष आणि मुले होती. तेथील स्वयंसेवकांनी फिर्यादी महिलेकडून अर्ज भरून घेत २० रुपये घेऊन तिला प्लास्टिकच्या बाटलीत पाणी दिले. त्यावेळी केनेथ पॉल सिल्वे हा उपस्थितांना ‘कर्करोग, ट्यूमर किंवा कोणताही असाध्य आजार झाला असेल, तर बाटलीतील पाणी प्या, तुमचा आजार नष्ट होईल,’ असे सांगून समाजात अंधश्रद्धा पसरवत होता..Donald Trump Team Split: इराण करारावरून ट्रम्प यांच्या प्रशासनात फूट; सीआयएच्या गुप्त अहवालामुळे अमेरिकेची उडाली झोप.फिर्यादी आणि त्यांच्या मैत्रिणीने या घटनेचे मोबाईलवर चित्रीकरण सुरू केले. हा प्रकार तेथील स्वयंसेवकांच्या लक्षात येताच त्यांनी चित्रीकरणास तीव्र विरोध केला. एवढ्यावरच न थांबता, कार्यकर्त्यांनी दोन्ही महिलांना धक्काबुक्की केली. तसेच, त्यांच्या मोबाइलमधील व्हिडिओ क्लिप जबरदस्तीने काढून टाकली, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. या घटनेनंतर महिला कार्यकर्त्यांनी कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार कोंढवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक प्रशांत मंडले करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.