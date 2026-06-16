पुणे

Pune Kondhwa Anti Superstition Case: पुण्यात भोंदूगिरीचा प्रकार! रोग बरा करण्यासाठी दिले बाटलीतून पाणी; आठ जणांवर गुन्हा दाखल

Activists of Anti-Superstition Mission busted prayer house racket curing cancer with water: या प्रकरणी अंधश्रध्दा मुक्ती मिशन या संस्थेच्या येरवड्यातील एका ३२ वर्षीय महिला कार्यकर्तीने कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
Maharashtra Anti Black Magic Act

Maharashtra Anti Black Magic Act

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Pune anti superstition raid 2026: प्रार्थनेच्या माध्यमातून आणि बाटलीत दिलेले पाणी पिल्याने असाध्य आजार बरे करण्याचा दावा करणाऱ्या एका धर्मगुरूसह आठ जणांविरुद्ध कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोंढव्यातील एका प्रार्थनास्थळात अंधश्रद्धा निर्मूलन करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला.

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