Pune News : सरकार कोणत्याही धर्माचा प्रचार करू शकत नाही, डॉ. सुखदेव थोरात; महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे ‘समता पुरस्कार’ प्रदान

पुणे : ‘‘भारताच्या लोकशाही प्रणालीत प्रत्येकाला आपल्या धर्माचे स्वातंत्र्य असले तरी, कोणतेही सरकार कोणत्याही एका धर्माचा प्रचार-प्रसार करू शकत नाही. हे घटनाबाह्य कृत्य असून, गेल्या १५-२० वर्षात ब्राह्मणी विचारधारेची पुनर्मांडणी होत आहे, हे संविधानविरोधी कृत्य आहे,’’ अशा शब्दांत सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर ज्येष्ठ विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांनी शुक्रवारी (ता. २८) भाष्य केले. .अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने महात्मा फुले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त माजी केंद्रीय मंत्री व खासदार उपेंद्र कुशवाहा यांच्या हस्ते डॉ. थोरात यांना ‘समता पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. एक लाख रुपये, फुले पगडी, मानपत्र, शाल आणि स्मृतीचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.या वेळी माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ, लक्ष्मण हाके, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, विशाखा भुजबळ, बापूसाहेब भुजबळ, प्रीतेश गवळी, पंढरीनाथ बनकर, मंजिरी धाडगे, वैष्णवी सातव आदी उपस्थित होते..डॉ. थोरात म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रात जातीव्यवस्थेविरोधात कुणबी समाजाने मोठी चळवळ उभी केली. त्या समाजातीलच काही घटकांचा बुद्धिभ्रम झाल्याने, ते ब्राह्मणी विचारधारेला हातभार लावत आहेत. जातिव्यवस्था, स्त्रियांचे दमन, अस्पृश्यता, विधवा पुनर्विवाह, आर्थिक पिळवणूक आणि आर्थिक शोषण यांसारखे महात्मा फुले यांच्या काळातील प्रश्न आजही ग्रामीण, शहरी भागात विविध रूपांमध्ये आपल्यासमोर आव्हान म्हणून उभे आहेत. महात्मा फुले यांनी अपेक्षित केलेले परिवर्तन आजही आवाक्यात नाही. यासाठी महात्मा फुले यांची शिकवण, विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणणे गरजेचे आहे.’’.Kolhapur Crime : गर्भलिंग रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार फरार; बनावट डॉक्टर स्वप्नील पाटीलच्या शोधासाठी दोन पथके, डॉक्टरचा भाऊ सौरभला चार दिवसाची कोठडी.खासदार कुशवाहा म्हणाले, ‘‘महात्मा फुले यांना अपेक्षित असलेले समाज परिवर्तन प्रत्यक्षात येण्याच्या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेची रचना केली; परंतु नोकरशाहीने राज्यघटनेची योग्य अंमलबजावणी न केल्यामुळे समाजातील काही घटक त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित आहेत.’’ पंकज भुजबळ यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. शेफाली भुजबळ यांनी मानपत्राचे वाचन केले..अजित पवार, भुजबळांची अनुपस्थितीकार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ हे दोघेही अनुपस्थित होते. दरम्यान, भुजबळ हे आजारी असल्याने ते येऊ शकले नाहीत. तर कार्यक्रम सकाळी साडेनऊ वाजता असताना, पवार हे सकाळी साडेसात वाजता फुलेवाड्यात येऊन दर्शन घेऊन निघून गेले. त्यामुळे सभेच्या ठिकाणी हा चर्चेचा विषय झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.