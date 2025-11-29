पुणे

Pune News : सरकार कोणत्याही धर्माचा प्रचार करू शकत नाही, डॉ. सुखदेव थोरात; महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे ‘समता पुरस्कार’ प्रदान

Dr. Thorat Receives Samata Award : ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांना महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने ‘समता पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला, यावेळी त्यांनी सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि ब्राह्मणी विचारधारेची पुनर्मांडणी ही संविधानविरोधी असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘भारताच्या लोकशाही प्रणालीत प्रत्येकाला आपल्या धर्माचे स्वातंत्र्य असले तरी, कोणतेही सरकार कोणत्याही एका धर्माचा प्रचार-प्रसार करू शकत नाही. हे घटनाबाह्य कृत्य असून, गेल्या १५-२० वर्षात ब्राह्मणी विचारधारेची पुनर्मांडणी होत आहे, हे संविधानविरोधी कृत्य आहे,’’ अशा शब्दांत सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर ज्येष्ठ विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांनी शुक्रवारी (ता. २८) भाष्य केले.

