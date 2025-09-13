पुणे

Pune News : दशलक्षण महापर्वाचे चांदणी चौक येथे भक्तिभावात आयोजन!

Jain Festival : मयूर कॉलनीतील चांदणी चौक येथील भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिरात दशलक्षण महापर्व विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह उत्साहात साजरे करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
मयूर कॉलनी : चांदणी चौक येथील श्री १००८ भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिरात दशलक्षण महापर्व मोठ्या उत्साहात साजरे करण्यात आले.

