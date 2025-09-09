पुणे

Pune News : अनावश्‍यक खर्च टाळून रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण; जनवाडी यंग सर्कल ट्रस्टतर्फे विधायक उपक्रम; नागरिकांना मोफत सुविधा

Prophet Jayanti : जनवाडी यंग सर्कल ट्रस्टने पैगंबर जयंतीनिमित्त डीजेऐवजी मोफत रुग्णवाहिका सेवा सुरू करून सामाजिक बांधिलकीचे उत्कृष्ट उदाहरण मांडले आहे.
Prophet Jayanti

Prophet Jayanti

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिवाजीनगर : जनवाडी यंग सर्कल ट्रस्टतर्फे इस्लाम धर्माचे संस्थापक मोहम्मद पैगंबर यांच्या जयंतीनिमित्त एक आदर्श उपक्रम राबविण्यात आला. साउंड, डीजे यावर अनावश्यक खर्च न करता परिसरातील युवकांनी वर्गणी काढून रुग्णवाहिका विकत घेत तिचे लोकार्पण केले.

Loading content, please wait...
Community Involvement
Ambulance service launch
Islamic community event

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com