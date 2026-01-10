Loni Kalbhor Police : थेऊर पुलावरून उडी मारणाऱ्या महिलेचे वाचवले प्राण; लोणी काळभोर पोलिसांची देवदूतासारखी धाव!

सुनील जगतापथेऊर : थेऊर येथे मुळा - मुठा नदीचे पुलावरून आर्थिक अडीअडचणीमुळे नदीपात्रात उडी मारुन आत्महत्या करण्याच्या तयारीत असलेल्या महिलेला लोणी काळभोर पोलीसांनी कर्तव्य तत्परता दाखवत प्राण वाचविले आहेत.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवार ९ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारांस लोणी काळभोर पोलीस ठाणे अंतर्गत थेऊर पोलीस चौकीत एक इसम धावत धावत आला व त्याने घाबरलेल्या अवस्थेत थेऊर - कोलवडी नदीचे पुलावरून एक महिला जीव देण्याचे मनस्थितीत उभी आहे..अशी माहिती दिली.ही माहिती मिळताच प्रसंगावधान दाखवुन पोलीस चौकीच्या महिला पोलीस हवालदार वैशाली नागवडे व मार्शल पोलीस शिपाई ताम्हाणे,घुले हे थेऊर कोलवडी नदी पुलावर गेले असता,त्यांना एक महिला नदीपात्रात उडी मारुन आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्नात असलेली दिसुन आली.त्या महिलेची समजूत काढत तिला परावृत्त केले त्यावेळी ती बाजूला झाली. तिला ताब्यात घेऊन थेऊर पोलीस चौकी येथे आणले..Pune Land Scam : निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवलेंना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा; १९ जानेवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण!.तिचे नाव व पत्ता विचारला असता तिने वैष्णवी सुरेश पांडागळे,(वय-२६,रा.भाडळे वस्ती,कोलवडी,ता.हवेली,जि.पुणे) असे असल्याचे सांगितल्यावर तिचे पती सुरेश पांडागळे यांना बोलाऊन घेतले.त्या दोघांकडे आत्महत्या करण्याचे कारण विचारले असता,त्या महिलेने आर्थिक अडीअडचणीमुळे आत्महत्या करण्याकरीता गेले असल्याचे सांगितले. महिलेचे आत्महत्या करण्याचे कारण समजाऊन घेऊन त्या महिलेस व तिचे पतीस पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के व महिला पोलीस हवा वैशाली नागवडे यांनी समुपदेशन करत जीव देण्यापासुन परावृत्त केले..त्या महिलेस तिचे पतीचे ताब्यात देऊन सुखरुप घरी पाठविले. एका महिला पोलीस अंमलदाराने कर्तव्य तत्परता दाखवुन एक महिलेचा जीव वाचविलेला आहे त्यामुळे त्यांचे कौतुक होत आहे.सदरची कागगिरी पोलीस हवालदार वैशाली नागवडे व सहकाऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.