Loni Kalbhor Police : थेऊर पुलावरून उडी मारणाऱ्या महिलेचे वाचवले प्राण; लोणी काळभोर पोलिसांची देवदूतासारखी धाव!

Life Saving Act Theur : आर्थिक अडचणींमुळे थेऊर येथील मुळा-मुठा पुलावर टोकाचे पाऊल उचलणाऱ्या २६ वर्षीय महिलेचे प्राण लोणी काळभोर पोलिसांनी वाचवले. महिला हवालदार वैशाली नागवडे यांनी दाखवलेल्या कर्तव्य तत्परतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
Loni Kalbhor Police Rescue Woman in Crisis at Theur Bridge

सुनील जगताप

थेऊर : थेऊर येथे मुळा - मुठा नदीचे पुलावरून आर्थिक अडीअडचणीमुळे नदीपात्रात उडी मारुन आत्महत्या करण्याच्या तयारीत असलेल्या महिलेला लोणी काळभोर पोलीसांनी कर्तव्य तत्परता दाखवत प्राण वाचविले आहेत.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवार ९ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारांस लोणी काळभोर पोलीस ठाणे अंतर्गत थेऊर पोलीस चौकीत एक इसम धावत धावत आला व त्याने घाबरलेल्या अवस्थेत थेऊर - कोलवडी नदीचे पुलावरून एक महिला जीव देण्याचे मनस्थितीत उभी आहे.

