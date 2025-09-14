Pune News : स्वच्छतादूतांच्या प्रामाणिक कार्याला सलाम; वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कांचन जाधव यांच्याकडून कौतुकाचा वर्षाव

विश्रांतवाडी : ‘समाजाचे आरोग्य चांगले राहावे’, यासाठी आदर पूनावाला संस्थेमार्फत शहर स्वच्छतेचे महत्त्वपूर्ण काम प्रामाणिकपणे करणाऱ्या स्वच्छतादूतांचा अभिमान वाटतो. त्यांच्या कार्याला पोलिस प्रशासनाचा सलाम’, अशा शब्दात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कांचन जाधव यांनी स्वच्छतादूतांचे कौतुक केले..निर्भय प्रतिष्ठान ट्रस्टच्या पुढाकारातून विश्रांतवाडी पोलिस ठाणे येथे आदर पूनावाला क्लीन सिटीमार्फत कचरा व्यवस्थापनाकरिता कचरापेटी (पिकर बीन्स) देण्यात आले. या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी पुणे महापालिकेचे माजी सहआयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक, आदर पूनावाला क्लीन सिटी संस्थेचे व्यवस्थापक मल्हार करवंदे, प्रकल्प व्यवस्थापक फारुक बांगी, निर्भय प्रतिष्ठान ट्रस्टचे अध्यक्ष निखिल गायकवाड, फिल्ड ऑफिसर महादेव खलसे, सुपरवायझर निखिल पायघन व स्वच्छता कर्मचारी उपस्थित होते..निर्भय प्रतिष्ठानच्यावतीने आदर पूनावाला संस्थेला विश्रांतवाडी पोलिस ठाणे परिसरात स्वच्छता राखण्यात मदत व्हावी, म्हणून कचरापेटी उपलब्ध करून देण्यासाठी विनंती केली होती. त्याला प्रतिसाद देत संस्थेकडून कचरापेट्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या. संस्थेचे सीईओ करवंदे यांनी संस्थेच्या उपक्रमांची माहिती दिली. .आदर पूनावाला क्लीन सिटीच्यावतीने शहर स्वच्छतेसाठी मोठी मदत होत असून नागरिकांनी स्वच्छतेच्या कामासाठी पुढाकार घ्यावा, असे मत मोळक यांनी व्यक्त केले. आदर पूनावाला क्लीन सिटी यांच्यावतीने स्वच्छतेसह इतरही सामाजिक उपक्रमांमध्ये संस्थेच्या वतीने सहकार्य करावे असे आवाहन यानिमित्ताने गायकवाड यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.