Pune News : स्वच्छतादूतांच्या प्रामाणिक कार्याला सलाम; वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कांचन जाधव यांच्याकडून कौतुकाचा वर्षाव

Pune Updates : विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात आदर पूनावाला क्लीन सिटीच्या सहकार्याने स्वच्छतेसाठी कचरापेट्या देण्यात आल्या असून, स्वच्छतादूतांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला.
"Aadar Poonawalla Clean City Steps Up for Vishrantwadi"

सकाळ वृत्तसेवा
विश्रांतवाडी : ‘समाजाचे आरोग्य चांगले राहावे’, यासाठी आदर पूनावाला संस्थेमार्फत शहर स्वच्छतेचे महत्त्वपूर्ण काम प्रामाणिकपणे करणाऱ्या स्वच्छतादूतांचा अभिमान वाटतो. त्यांच्या कार्याला पोलिस प्रशासनाचा सलाम’, अशा शब्दात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कांचन जाधव यांनी स्वच्छतादूतांचे कौतुक केले.

