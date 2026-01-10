Sanjay Raut : "सत्ताधारी गुंडांशिवाय निवडणूक जिंकूच शकत नाही"; पुण्यातून संजय राऊतांचा भाजप-राष्ट्रवादीवर घणाघात!

पुणे : ‘‘आम्ही गेली ६० वर्षे रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला, पण कधीही गुंडांना तिकीट दिले नाही. सत्तेच्या जोरावर भाजप आणि राष्ट्रवादी सर्रासपणे गुंड, चोर आणि आरोपींना तिकिटे देत आहेत. सत्ताधारी पक्ष गुंडांशिवाय निवडणूक जिंकू शकत नाही’’ अशी घणाघाती टीका खासदार संजय राऊत यांनी सत्ताधारी पक्षावर शनिवारी पुण्यात केली. पुण्यात कोठून कोयता गँग येईल व हल्ला करेल याचा काही भरवसा नाही. आता पुण्यातील कोयत्याला राष्ट्रीय हत्यार म्हणून मान्यता द्यायला हवी, अशी उपरोधिक टीका देखील त्यांनी यावेळी केली. .राऊत, कोंढवा येथे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारांसाठी आयोजित जाहीर सभेत शनिवारी (ता. १०) सायंकाळी बोलत होते. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी महायुती सरकारच्या कारभारावर कडाडून टीका केली. राऊत म्हणाले, ‘‘एकेकाळी बाळासाहेब व आमचे आवडते शहर म्हणून होते. बाळासाहेबांचा जन्म या पुण्यात झालेला आहे. मात्र, आज हे शहर गुंडांचे, कोयता गँगच शहर म्हणून ओळखले जात. .Ajit Pawar : “पुणेकरांना पाणी नाही, रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य; भाजपाच्या महापालिका राजवटीत शहराचे अतोनात नुकसान”– अजित पवार!.शहरात अशी कोणतीही गँग नाही ज्याच्या म्होरक्यांना किंवा नातेवाइकांना महायुतीने उमेदवारी दिली नाही. अगदी दाऊद इब्राहिम भेटला असता तरी त्यालाही तिकीट दिले असते’’ गेल्या ३० वर्षांपासून सत्ता असूनही तुम्ही पुण्यात रस्ते आणि पाणी देऊ शकला नाहीत. आता निवडणुका आल्यावर गडकरींची भेट घेण्याचे बोर्ड लावले जात आहेत. इतके दिवस काय करत होतात? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..मुंबई राज्यातील प्रत्येक मराठी माणसाची आहे. मात्र, सध्या काही शक्ती मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे कारस्थान रचत आहेत. हे रोखण्यासाठी आता मराठी माणसाने पेटून उठले पाहिजे, असेही आवाहन खासदार राऊत यांनी केले. यावेळी सभेत राऊत यांच्या हस्ते 'भाजपचा फेकनामा' या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.