पुणे
Pune Land Scam : निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवलेंना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा; १९ जानेवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण!
High Court Relief : पुण्यातील सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ जानेवारीपर्यंत अंतरिम अटकपूर्व संरक्षण दिले आहे.
पुणे : मुंढवा आणि बोपोडी येथील सरकारी जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवलेला मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ जानेवारीपर्यंत अंतरिम अटकपूर्व संरक्षण दिले. त्यामुळे येवलेला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.