Pune PMPML Update : पुण्यात येणार डबलडेकर बस, आयटी पार्कच्या भागात होणार चाचणी; ‘पीएमपी’कडून हालचालींना वेग

पुणे : 'स्विच' कंपनीने होकार दिल्यानंतर आता चेन्नईहून पुण्यात डबलडेकर बस दाखल होत आहे. ही बस पुण्यातील मगरपट्टा, हिंजवडी व खराडी परिसरात फिरवून त्याची चाचणी घेतली जाणार आहे. ही चाचणी एक आठवडा चालणार असून, याचा सकारात्मक अहवाल आल्यानंतर पुण्यात पुन्हा एकदा डबलडेकर बसचा 'मार्ग' मोकळा होणार आहे. पीएमपी प्रशासन डबलडेकर बसची सेवा 'आयटी पार्क' असलेल्या भागात सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. .मुंबईतील 'बेस्ट'च्या धर्तीवर पीएमपी प्रशासनानेही डबलडेकर बसची सेवा सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. काही दिवसापूर्वी मुंबईत 'बेस्ट'ला सेवा देणाऱ्या 'स्विच मोबिलिटी' कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चादेखील केली होती. .Pune News : पत्रकारांच्या सुरक्षेची काळजी घेऊ; पोलिस आयुक्तांचे पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या शिष्टमंडळास आश्वासन.त्या पार्श्वभूमीवर ही कंपनी पुण्यात डबलडेकर बसची सेवा सुरू करण्यास सकारात्मक आहे. या आठवड्यात चेन्नईहून या बस पुण्यात दाखल होणार आहे. बस पुण्यात आल्यानंतर आयटी पार्क भागात याची प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी घेतली जाणार आहे. यावेळी संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह पीएमपीचे अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत..कशी असेल नवी डबलडेकर बसइलेक्ट्रिक व वातानुकूलितबसमध्ये उत्तम सस्पेन्शन, त्यामुळे प्रवास आरामदायकबसमध्ये डिजिटल तिकिटिंगची सोयलंडनमध्ये धावणाऱ्या बससारखा लुक.प्रवासी क्षमता अधिक बसलेले - ७० पर्यंतउभे राहून - ४० प्रवासीबसची किंमत : दोन कोटी रुपयेबसची उंची : १४ फूट ४ इंच असल्याने मेट्रोच्या स्थानकाचाही अडसर होणार नाही.पूर्वी पीएमपीच्या ताफ्यात 'एसएलएफ' प्रकारची डबलडेकर बस होती. त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च जास्त होता.नवी बस इलेक्ट्रिक आहे. त्याच्या देखभालीचा खर्च खूप कमी असणार आहे..या आठवड्यात चेन्नईहून पुण्यात डबलडेकर बस दाखल होत आहे. पुण्यातील विविध भागांत या बसची चाचणी घेत, प्रवासी सेवेत काही अडचणी येतात का, हे पहिले जाईल. ही बस धावण्यास कोणतीही अडचण नसेल तर लवकरच पीएमपीच्या ताफ्यात डबलडेकर बस धावण्यास सुरुवात होईल.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे.