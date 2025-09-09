पुणे

Pune PMPML Update : पुण्यात येणार डबलडेकर बस, आयटी पार्कच्या भागात होणार चाचणी; ‘पीएमपी’कडून हालचालींना वेग

Double Decker Bus : पुण्यात डबलडेकर बस दाखल; मगरपट्टा, हिंजवडी, खराडी परिसरात आठवडाभर चाचणी सुरू होणार.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘स्विच’ कंपनीने होकार दिल्यानंतर आता चेन्नईहून पुण्यात डबलडेकर बस दाखल होत आहे. ही बस पुण्यातील मगरपट्टा, हिंजवडी व खराडी परिसरात फिरवून त्याची चाचणी घेतली जाणार आहे. ही चाचणी एक आठवडा चालणार असून, याचा सकारात्मक अहवाल आल्यानंतर पुण्यात पुन्हा एकदा डबलडेकर बसचा ‘मार्ग’ मोकळा होणार आहे. पीएमपी प्रशासन डबलडेकर बसची सेवा ‘आयटी पार्क’ असलेल्या भागात सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

