Pune News : चांदणी चौकातील पूल पाडण्याचं काम लांबणीवर!

पुण्यातील चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी इथं नव्यानं पूल उभारला जाणार आहे. पण तत्पूर्वी सध्याचा पूल पाडण्यात येणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. त्याच्या कामाला येत्या दोन दिवसात सुरुवात होणार होती. पण आता पूल पाडण्याचं हे काम पुढे ढकलण्यात आलं आहे. (Pune News work of demolishing the bridge in Chandni Chowk has been postponed)

त्यामुळं आता येत्या १८ सप्टेंबर रोजी पूल पाडण्याचं काम होणार नाही, असं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. एनडीए ते पाषाण दरम्यान असलेला हा पूल पाडण्याचं काम काही दिवसांपूर्वी निश्चित झालं होतं. मात्र, सततच्या पावसामुळं पूल पाडण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे.

पूल पाडण्याच्या दिवशी वाहतूक वळवली जाणार आहे. त्यामुळं या अनुषंगानं याचे मार्ग देखील येत्या दोन ते तीन दिवसांत आखले जाणार आहेत.