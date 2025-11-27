पुणे

Crime News: भीतीदायक घटना! गाडीवर कोयता नाचवत पुण्यात रस्त्यावर दहशत माजवणारा तरुण, नागरिकांनी थांबवलं अन् मग काय घडलं?

Pune Crime News : नसरापूर रोडवरील पुण्यातील तरुणाने दोन धारदार शस्त्रे हातात घेऊन नागरिकांवर धमकी दिली; राजगड पोलिसांनी धाडस दाखवत तत्काळ अटक केली
Sandip Kapde
पुण्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर परिसरात दोन धारदार शस्त्रांच्या बळावर दहशत माजवणाऱ्या तरुणाला राजगड पोलीस ठाण्याच्या पथकाने जीवाची पर्वा न करता धाडस दाखवत ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

