Crime News: भीतीदायक घटना! गाडीवर कोयता नाचवत पुण्यात रस्त्यावर दहशत माजवणारा तरुण, नागरिकांनी थांबवलं अन् मग काय घडलं?

पुण्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर परिसरात दोन धारदार शस्त्रांच्या बळावर दहशत माजवणाऱ्या तरुणाला राजगड पोलीस ठाण्याच्या पथकाने जीवाची पर्वा न करता धाडस दाखवत ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..घटना बुधवारी दुपारी पुणे-सातारा महामार्गालगतच्या चेलाडी-नसरापूर रोडवर घडली. स्वप्निल विजय जाधव हा तरुण MH 04 JW 0847 या क्रमांकाच्या दुचाकीवर बेफाम वेगाने जात होता. रस्त्यावर शाळकरी मुले आणि नागरिकांची ये-जा सुरू असतानाच मोठा धोका निर्माण झाला होता..Pune Crime : सहकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी; पोलिस कर्मचारी निलंबित.जोरदार शिवीगाळयाचवेळी मल्हार गॅरेजचे मालक राहुल अंकुश खुटवड हे रस्त्यावर होते. त्यांनी स्वप्निलला हळू वाहन चालवण्याचा साधा सल्ला दिला. मात्र एवढ्याशा बोलण्याने संतापलेल्या स्वप्निलने अचानक कमरेस लावलेला कोयता आणि सतूर काढले. दोन्ही धारदार शस्त्रे हवेत फिरवत त्याने राहुल यांना जोरदार शिवीगाळ सुरू केली. त्यानंतर त्याने राहुल यांना धमकावले आणि मारहाणही केली..भयाचे वातावरणशस्त्रे हातात घेऊन स्वप्निल रस्त्यावर धावू लागला. त्यामुळे परिसरात काही मिनिटांतच घबराट पसरली. रस्त्यावरून जाणारे नागरिक, शाळकरी मुले आणि दुचाकीस्वार घाबरून पळू लागले. नसरापूरमध्ये काही वेळ भयाचे वातावरण निर्माण झाले..गुन्हा दाखलदरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच भोरचे राजगड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि त्यांच्या पथकाने त्वरित घटनास्थळी धाव घेतली. स्वप्निलने पोलिसांना पाहताच पळण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पोलिसांनी अतिशय धाडसी पद्धतीने त्याला पकडले. त्याच्याकडून कोयता आणि सतूर जप्त करण्यात आले. राजगड पोलिसांनी स्वप्निल जाधव याला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या तो पोलिस कोठडीत आहे..Pune Crime : आंदेकर टोळीच्या सदस्यांच्या खात्यात २१ कोटी; खंडणीची रक्कम असल्याचा पोलिसांचा दावा.