Katraj Lake News : कात्रज तलावातील ३० हजार घनमीटर गाळ काढल्याचा पालिकेचा दावा; नागरिकांतून प्रश्नचिन्ह; भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप!

कात्रज : राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयातील तलावाच्या स्वच्छतेसाठी महापालिकेने एनडीएमए प्रकल्पांतर्गत जलसंपदा विभागाकडे गाळ काढण्याचे नियोजन सोपवले होते. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीही मंजूर करण्यात आला. पालिकेकडून जलसंपदा विभागाने एप्रिल महिन्यात हा गाळ काढला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा गाळ काढून तो तलावाच्या बाजूलाच साठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. .पावसाळा लवकर सुरू झाल्याने हे काम अर्धवट अवस्थेतच थांबवण्यात आले. नागरिकांकडून या कामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असून काढलेला गाळ तलावाच्या शेजारीच ठेवण्यात आल्याने तो पावसाळ्यात परत पाण्यासोबत तलावातच वाहून गेला आहे. त्यामुळे गाळ काढला कुठे आणि तो नेमका गेला कुठे? असा थेट सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोपही नागरिकांतून होत आहे..Katraj Zoo : एसटीपी पंप कार्यन्वित करुनही कात्रज तलावात सांडपाणी; कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करुन तोडगा नसल्याने नागरिक संतप्त!.तलावातून काढण्यात आलेला गाळ नसून, सांडपाण्यामुळे साचलेला मैलाच होता, जो पुन्हा तलावातच मिसळला. त्यामुळे तलावाची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच बिकट झाली आहे. तलावात मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी वाढल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह थांबला असून, कुजलेल्या सेंद्रिय पदार्थांमुळे असह्य दुर्गंधी निर्माण झाली आहे. याचबरोबर डासांचा प्रचंड प्रादुर्भाव होत असून, परिसरातील सोसायट्यांमध्ये नागरिकांना राहणेही मुश्किल झाले आहे..नागरिकांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजना केवळ तात्पुरत्या न राहता पूर्ण क्षमतेने एसटीपी चालू ठेवणे, सर्व सांडपाणी बंदिस्त ड्रेनेजद्वारे वळवणे आणि तलावातील गाळ संपूर्णपणे काढणे यासाठी ठोस व कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्यात यावा. महापालिकेला वार्षिक कोट्यवधीचा कर आम्ही नियमित भरतो, परंतु अनेक वेळ तक्रारी करून ऑनलाइन मेल करून उडवा-उडवीची उत्तरे येतात. -संजय साळी, लेक टाऊन जागृत नागरिक संघ.Pune Cold : पुण्यात थंडीचा कडाका कायम; शुक्रवारी ८.३ अंश सेल्सिअस.पूर्वीचा गाळ हा तलावातच रिचविण्यात आलेला आहे. आता जेसीबीद्वारे तलावातील गाळ काढण्याचे काम सुरू करण्यात येईल. सध्या तलावात मोठ्या प्रमाणात पाणी असल्याने अडचणी येत आहेत. गाळ काढल्यानंतर तो कुठे टाकायचा किंवा त्याचे नियोजन कसे करायचे, हे वरिष्ठांच्या आदेशानुसार करण्यात येईल. -सतीश सहारे, उप अभियंता, जलसंपदा विभाग.पूर्वी गाळ हा तलावात बेटासाठी वापरण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर त्या कामाला स्थगिती आली. आता तलावातील गाळाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तो शेतकऱ्यांना उपयोगासाठी देता येईल का, किंवा तो अन्य ठिकाणी कसा व कुठे टाकायचा, याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. -महादू थोपटे, उप अभियंता, मलनिस्सारण विभाग.