पुणे

Katraj Lake News : कात्रज तलावातील ३० हजार घनमीटर गाळ काढल्याचा पालिकेचा दावा; नागरिकांतून प्रश्नचिन्ह; भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप!

Lake Desilting : कात्रज तलावातील ३० हजार घनमीटर गाळ काढल्याचा महापालिकेचा दावा नागरिकांच्या प्रश्नांमुळे संशयात आला असून मोठ्या भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत.
PMC Claims 30,000 Cubic Meter Silt Removal from Katraj Lake

PMC Claims 30,000 Cubic Meter Silt Removal from Katraj Lake

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कात्रज : राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयातील तलावाच्या स्वच्छतेसाठी महापालिकेने एनडीएमए प्रकल्पांतर्गत जलसंपदा विभागाकडे गाळ काढण्याचे नियोजन सोपवले होते. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीही मंजूर करण्यात आला. पालिकेकडून जलसंपदा विभागाने एप्रिल महिन्यात हा गाळ काढला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा गाळ काढून तो तलावाच्या बाजूलाच साठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

Loading content, please wait...
pune
lake
katraj
pmc
Environmental Concerns

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com