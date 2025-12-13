Katraj News : वसाहतीतील मलनिस्सारणाचे पाणी स्वतंत्रपणे वळवणार; पालिकेची भूमिका; दुर्गंधीच्या समस्येतून सुटका होणार असल्याचा दावा!

कात्रज : कात्रज तलावात मिसळणारे वसाहतीतील मलनिस्सारणाचे पाणी स्वतंत्रपणे वळवून ते थेट मल्लनिसारण वाहिनीद्वारे नायडू सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात (एसटीपी) नेण्यात येणार आहे. यामुळे तलाव परिसरातील दुर्गंधीची समस्या कायमस्वरूपी कमी होईल, असा दावा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. कात्रज नवी वसाहत, संतोषनगर आणि आजूबाजूच्या भागातून येणारे मैलापाणी प्रक्रिया न होता तलावात जात असल्याने तलावाची दुरवस्था झाली असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..कात्रज तलावाची निर्मिती पेशव्यांनी पुणे शहराची तहान भागवण्यासाठी केली होती. मात्र, सध्याच्या स्थितीत हा तलाव पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत न राहता मैलापाणी साठवण केंद्रात रूपांतरित झाल्याची खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत. कात्रज व आसपासच्या परिसरातून मोठ्या प्रमाणात येणारे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट तलावात सोडले जात असल्याने प्रदूषण वाढले आहे..Katraj Zoo : एसटीपी पंप कार्यन्वित करुनही कात्रज तलावात सांडपाणी; कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करुन तोडगा नसल्याने नागरिक संतप्त!.लेकटाऊन व परिसरातील नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सर्व सांडपाणी बंदिस्त ड्रेनेजद्वारे वळवून ते पूर्ण क्षमतेने एसटीपीमध्ये प्रक्रिया करणे, तसेच तलावातील साचलेला गाळ पूर्णपणे बाहेर काढून त्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, हाच या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय आहे. अन्यथा दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव आणि आरोग्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ होतच राहील..बंदिस्त ड्रेनेजलाइनद्वारे येणारे सांडपाणी थेट एसटीपी प्लांटला जोडण्यात येणार आहे. नवी वसाहत भागातून येणारे मैलापाणी आठ दिवसांच्या आत पूर्णतः बंद करण्यात येईल. कात्रज नवी वसाहत व संतोषनगर येथील मैलापाण्यासाठी एकत्रित निविदा काढण्यात आली होती. सध्या एकच पाइपलाइन कार्यान्वित असून उर्वरित कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जातील.- धर्मेंद्र घोणे, मलनिस्सारण विभाग, महापालिका.सर्व प्रकार हा नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात टाकणारा आहे. यावर पालिकेकडून सांगण्यात आलेल्या उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. या उपयायोजना होऊन काम न झाल्यास आम्ही तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिणार आहोत.- मुकुंद भंडारे, स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.