Katraj Zoo : एसटीपी पंप कार्यन्वित करुनही कात्रज तलावात सांडपाणी; कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करुन तोडगा नसल्याने नागरिक संतप्त!

कात्रज : राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयालगत असलेल्या कात्रज तलावात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी मिसळत असल्याने लेक टाऊन व परिसरात तीव्र दुर्गंधी, डासांचा प्रचंड प्रादुर्भाव आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तलावासाठी स्वतंत्र सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी प्रकल्प) अस्तित्वात असतानाही प्रत्यक्षात सर्व मैलापाणी त्यात प्रक्रिया न होता थेट तलावात सोडले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे..सध्या तलावात दोन मार्गांनी पाणी येत आहे. यापैकी केवळ संतोषनगर (जेएसपीएम) भागातून येणाऱ्या पाण्यावरच मर्यादित स्वरूपात प्रक्रिया केली जात आहे. कात्रज गाव, कात्रज वसाहत, नवी वसाहत व इतर परिसरातून येणारे मैलापाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता तलावात मिसळत असल्याने दुर्गंधीचा त्रास कायम आहे. तलावाच्या काठावरील परिसरात सतत दुर्गंधी पसरत असून डासांची उत्पत्ती वाढली आहे. यामुळे आजूबाजूच्या साधारणतः दहा ते बारा सोसायट्या बाधित होत असून थेट सात ते आठ हजार नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.या प्रदूषणामुळे नागरिकांमध्ये दम्याचे विकार, त्वचारोग, ताप, तसेच डेंग्यूसदृश आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. नागरिकांनी यापूर्वीही अनेक वेळा तक्रारी करूनही ठोस कारवाई न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे..ऐतिहासिक वांद्रे तलाव समस्यांच्या विळख्यात!.कात्रज प्राणी संग्रहालयातील तलावातील पाणी सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच या वेळेत सायफन पद्धतीने नाल्यामध्ये सोडण्यात येणार येईल. यासाठी १२ पाइपलाईनचे पाणी एकत्र करत बंदिस्त सोडण्यात येईल त्यामुळे दुर्गंधी सुटणार नाही. तसेच नाल्यांचीही साफसफाई करण्यात येईल.- सदानंद लिटके, कार्यकारी अभियंता, धनकवडी–सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय.कात्रज तलावाच्या एसटीपीमध्ये जेएसपीएम संतोषनगर नाला आणि कात्रज गाव, कात्रज वसाहत नाल्याचे मैलापाणी एसटीपीला जोडणे निविदा प्रक्रियांनुसार आवश्यक आहे. असे असतानाही आजपर्यंत कात्रज गाव आणि कात्रज वसाहतीतून येणारे मैलापाणी थेट तलावात मिश्रित होते. या तफावतीमुळे आणि अनियमिततेमुळे दुर्गंधी कमी होणार नाही. यामुळे आजूबाजूच्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून यावर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.- महेश धूत, नागरिक.