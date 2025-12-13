Katraj Zoo : एसटीपी पंप कार्यन्वित करुनही कात्रज तलावात सांडपाणी; कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करुन तोडगा नसल्याने नागरिक संतप्त!

पुणे

कात्रज तलावात सांडपाणी; कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करुन तोडगा नसल्याने नागरिक संतप्त!

Katraj STP Failure : एसटीपी प्रकल्प असूनही कात्रज तलावात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी मिसळत असल्याने दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव व नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कात्रज : राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयालगत असलेल्या कात्रज तलावात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी मिसळत असल्याने लेक टाऊन व परिसरात तीव्र दुर्गंधी, डासांचा प्रचंड प्रादुर्भाव आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तलावासाठी स्वतंत्र सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी प्रकल्प) अस्तित्वात असतानाही प्रत्यक्षात सर्व मैलापाणी त्यात प्रक्रिया न होता थेट तलावात सोडले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

