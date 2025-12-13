पुणे

Sinhagad Road Accident : “प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा बळी ठरले निरागस आयुष्य; सिंहगड रस्त्यावर नववीतील विद्यार्थी जखमी!

PMC Negligence : महापालिकेच्या अर्धवट व निष्काळजी कामामुळे सिंहगड रस्त्यावरील आनंदनगर परिसरात नववीतील विद्यार्थ्याचा भीषण अपघात झाला. तुटलेल्या चेंबर जाळीत सायकल अडकल्याने विद्यार्थ्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाला.
Civic Negligence Leads to Serious Accident on Sinhagad Road

Civic Negligence Leads to Serious Accident on Sinhagad Road

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिंहगड रस्ता : “थोडक्यात डोळा बचावला.. ” हे शब्द वाचतानाच अंगावर काटा येतो. परंतु प्रशासनाच्या चुकीच्या आणि निष्काळजी कामाचा फटका पुन्हा एकदा एका निरपराध विद्यार्थ्याला बसला आहे. सिंहगड रस्त्यावरील आनंदनगर येथील सनसिटी रस्ता परिसरात महापालिकेच्या अर्धवट आणि धोकादायक कामामुळे नववीत शिकणारा समर्थ पाठक गंभीर जखमी झाला.

Loading content, please wait...
pune
accident
pmc
sinhagad
Road conditions and repairs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com