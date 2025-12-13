Sinhagad Road Accident : “प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा बळी ठरले निरागस आयुष्य; सिंहगड रस्त्यावर नववीतील विद्यार्थी जखमी!

सिंहगड रस्ता : “थोडक्यात डोळा बचावला.. ” हे शब्द वाचतानाच अंगावर काटा येतो. परंतु प्रशासनाच्या चुकीच्या आणि निष्काळजी कामाचा फटका पुन्हा एकदा एका निरपराध विद्यार्थ्याला बसला आहे. सिंहगड रस्त्यावरील आनंदनगर येथील सनसिटी रस्ता परिसरात महापालिकेच्या अर्धवट आणि धोकादायक कामामुळे नववीत शिकणारा समर्थ पाठक गंभीर जखमी झाला..सायंकाळी नेहमीप्रमाणे क्लाससाठी निघालेला समर्थ हा आनंद नगर येथील खाडे वॉशिंग सेंटरसमोरून जात असताना महापालिकेने बसवलेल्या चेंबरच्या तुटलेल्या जाळीत त्याच्या सायकलचे चाक अडकले. क्षणातच समर्थ हवेत उडून थेट रस्त्यावर आदळला. चेहरा, दोन्ही हात आणि डोक्याला जोरदार मार बसला. सुदैवाने त्याचा डोळा वाचला, अन्यथा याची किंमत एका निरागस जीवाला मोजावी लागली असती..Pune News : ‘यशवंत’च्या जमीन खरेदी-विक्रीला स्थगिती; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.धक्कादायक बाब म्हणजे, आनंदनगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात अशी चेंबर बसवण्यात आली असून, त्यांची जाळी आडवी न बसवता उभी बसवण्यात आली आहे. यामुळे जाळीमध्ये थोडीशी जरी फट निर्माण झाली, तरी सायकल किंवा दुचाकीचे चाक अडकून गंभीर अपघात होण्याची दाट शक्यता निर्माण होते. हा परिसर पूर्णतः रहिवासी असून येथे दररोज शेकडो मुले सायकलने शाळा, क्लाससाठी जात-येत असतात. त्यांच्या आजूबाजूला इतर वाहनेही सुरू असतात. अशा परिस्थितीत अपघात म्हणजे थेट मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे आहे..“ज्या चेंबरच्या जाळ्या अनेक दिवसांपासून नादुरुस्त आहे, त्याची दखल कोण घेणार?,” “जर माझ्या मुलाला कायमची इजा झाली असती, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या निष्काळजीपणाची नुकसानभरपाई कोण करणार?” असा थेट सवाल समर्थची आई धनश्री पाठक यांनी महापालिकेला केला आहे. तर “आधी अपघात होतो, मग प्रशासन जागं होतं” हीच जुनी पद्धतच राबविली जाणार का? असा प्रश्न येथील नागरिकांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.