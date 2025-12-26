Pune Water Issue : वारजे मुख्य जलवाहिनीत गळती; चांदणी चौक, बाणेर-बालेवाडी परिसराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत!

शिवणे : खडकवासला येथून वारजे जलशुद्धीकरण केंद्राकडे जाणारी मुख्य जलवाहिनी वारजे–कर्वेनगर हद्दीतील श्रमसाफल्य कॉलनी परिसरात लिकेज झाल्याने पाणीपुरवठा व्यवस्थेत अडथळा निर्माण झाला आहे. जमिनीखालील या मुख्य जलवाहिनीतील गळती गुरुवारी उशिरा निदर्शनास आली. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने खडकवासला येथील पंपिंग बंद केले आहे..खडकवासला ते वारजे दरम्यानचे अंतर मोठे असून जलवाहिनीही मोठ्या व्यासाची असल्यामुळे गळती तात्काळ थांबविणे शक्य झालेले नाही. संपूर्ण जलवाहिनी रिकामी होण्यासाठी सुमारे आठ तासांचा कालावधी लागणार आहे. दरम्यान जलवाहिनीवरील सर्व व्हॉल्व्ह उघडण्यात आले असून ही प्रक्रिया सुरू आहे. गळती दुरुस्तीसाठी लागणारी सर्व पूर्वतयारी पूर्ण करण्यात आली असून दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले आहे. .Pune: परवानगी नसेल तर सभा महागात पडणार अन्...; पुणे महापालिकेचे रॅली-सभांसाठी कडक नियम लागू.या परिस्थितीमुळे वारजे जलशुद्धीकरण केंद्रातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर खडकवासला येथील पाणी पंपिंग सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र पाणी जमा होणे तसेच जलशुद्धीकरण प्रक्रियेस वेळ लागणार असल्याने पुढील काही तास पाणीपुरवठा विस्कळीत राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. नागरिकांनी पाणी वापर जपून करण्याचे आवाहन पाणीपुरवठा विभागाने केले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.