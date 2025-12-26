पुणे

Pune Water Issue : वारजे मुख्य जलवाहिनीत गळती; चांदणी चौक, बाणेर-बालेवाडी परिसराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत!

Warje Pipeline Leak : वारजे–कर्वेनगर परिसरात मुख्य जलवाहिनीला गळती लागल्याने खडकवासल्याहून येणारा पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद करण्यात आला आहे. दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत चांदणी चौक व परिसरातील नागरिकांनी पाणी वापर जपून करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Major Leakage in Warje Water Pipeline

Major Leakage in Warje Water Pipeline

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिवणे : खडकवासला येथून वारजे जलशुद्धीकरण केंद्राकडे जाणारी मुख्य जलवाहिनी वारजे–कर्वेनगर हद्दीतील श्रमसाफल्य कॉलनी परिसरात लिकेज झाल्याने पाणीपुरवठा व्यवस्थेत अडथळा निर्माण झाला आहे. जमिनीखालील या मुख्य जलवाहिनीतील गळती गुरुवारी उशिरा निदर्शनास आली. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने खडकवासला येथील पंपिंग बंद केले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Warje
pmc
Khadakwasala Dam
Water Management
pipeline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com